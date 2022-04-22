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拍澎湖限定美照抽好禮！COMEBUY夏日新品「仙人掌雙Q奶茶、蘋果冰茶」 連續67天杯杯折5元
夏天的腳步近了，COMEBUY迎接一年一度2022澎湖花火節盛事，趁勢推出新品「仙人掌雙Q奶茶」、「仙人掌蘋果冰茶」，及嚐鮮活動自4/25~6/30連續67天，於澎湖指定3間門市購買新品即可享嚐鮮價杯杯折5元，瞬間讓人懷念在海島享受陽光的美好滋味。
邁入二十年的COMEBUY本次特別在「2022澎湖花火節」推出2新品，「仙人掌雙Q奶茶」以仙人掌汁搭配香醇奶茶，加入珍珠搭配(芋圓+薯圓)或(粉條)2選一，提供遊憩需要補充體力粉絲享受雙重Q彈咀嚼的飽足感；「仙人掌蘋果冰茶」則以仙人掌汁混合蘋果果露，完美呈現蘋果微甜微酸的特殊風味，搭配寒天晶球紮實爽脆口感，整杯晶透鮮紅的飲品有如紅寶石一般閃礫耀眼。
來到海島的炎炎夏日快選一杯透心涼，至6/30止，於澎湖三間COMEBUY指定門市，購買新品即可享嚐鮮價杯杯折5元，數量有限，售完為止。新品除了風味特別外，還能帶來夏日鮮豔視覺感受，更特別推出於Facebook粉絲團或IG粉專「拍照打卡hashtag抽好禮」，凡於活動期間2022/4/25~5/31止，分享您在澎湖與COMEBUY仙人掌系列飲品照片，上傳至個人社群平台公開貼文，並於文章內標記「#COMEBUY澎湖限定、#仙人掌雙Q奶茶、#仙人掌蘋果冰茶」，完成即可參加抽獎。有機會獲得20週年系列相關紀念商品，趕緊把美照分享給更多好友羨慕吧！
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