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九天玄女爆米花降落！嚴選「5大爆米花」品牌，珍奶、靜岡抹茶與泰奶口味統統都有

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／Candy Poppy官網 圖右上／Magi Planet臉書粉專 圖右下／米米花 米的爆米花 丹尼船長臉書粉專
圖左／Candy Poppy官網 圖右上／Magi Planet臉書粉專 圖右下／米米花 米的爆米花 丹尼船長臉書粉專

知名網紅「阿翰Po影片」日前於網路發表「算命師影片」獲得網路上極大迴響，點閱率再攀歷史新高，不只名人陳意涵模仿得惟妙惟肖，各大品牌粉絲專頁也紛紛搭上這波時事話題，尤其影片中發揮創意所使用的「九天玄女」與爆米花梗更引起許多網友的討論。這回UDN小編也不例外，特地整理台灣五大爆米花品牌，一起來瞧瞧「九天玄女爆米花」的威力吧！

Candy Poppy

曾榮獲比利時iTQi國際風味評鑑二星殊榮的「Candy Poppy」，以精緻包裝與多樣化創意口味聞名。包含獲獎的黑糖珍珠奶茶與鄉村墨西哥口味都是店內的主打，不僅如此，現在還與「怪奇事務所」聯名限量推出早鳥優惠，即日起至4月23日購買聯名系列產品，兩罐免運699元，若是會員滿900元還加贈極品咖啡口味的爆米花喔。

官網：https://www.candypoppy.com

圖／Candy Poppy官網
圖／Candy Poppy官網

圖／Candy Poppy官網
圖／Candy Poppy官網

Magi Planet星球工坊

作為台灣首家獲得「A.A無添加認證」的Magi Planet星球工坊，品牌堅持「美味、創新與分享」的三大主軸，過去也是高鐵、W Hotel指定合作的爆米花品牌。日前還推出超人氣「抹茶拿鐵爆米花」，選用頂級京都宇治抹茶與靜岡抹茶，搭配紐西蘭奶粉調製而成，濃郁抹茶味搭配香氣十足的奶香，每一口都是美味享受。

官網：https://www.magiplanet.com/zh-TW

圖／Magi Planet臉書粉專
圖／Magi Planet臉書粉專

圖／Magi Planet臉書粉專
圖／Magi Planet臉書粉專

米樂爆米花

獲得歐洲品質認證最高榮譽特金獎的「米樂爆米花」，除堅持品質與味覺保證外，也強調外觀包裝的重要性，並時常推出聯名口味，像是鬼滅之刃、史努比與Hello Kitty等。日前也推出「母親節專區」，現在消費滿1200元，還直接贈送大包裝口味隨機的爆米花。另外還有推出手提爆米花，原價330元，即日起至4月28日只要199元，快揪團買起來！

官網：www.millerpopcorn.com.tw

圖／米樂爆米花官網
圖／米樂爆米花官網

圖／米樂爆米花官網
圖／米樂爆米花官網

卡滋爆米花

卡滋爆米花算是最早台灣起家的爆米花專賣品牌，自2006年創立以來不斷推陳出新，且保證不添加防腐劑，且無反式脂肪與非基因改造玉米，希望消費者吃得安心與開心，日前因應「九天玄女」熱潮推出限量100組免費送，購買經典桶裝爆米花單筆消費滿799元，超取免運外還能免費獲得一包卡滋DIY玉米粒（蝴蝶形或蘑菇型隨機贈送）。除此之外，現在還有「經典桶裝全館任選8桶只要799元喔。

粉專：https://www.facebook.com/popsmile.tw

圖／卡滋爆米花臉書粉專
圖／卡滋爆米花臉書粉專

圖／卡滋爆米花臉書粉專
圖／卡滋爆米花臉書粉專

丹尼船長

曾榮獲國際無添加食品促進協會認證的丹尼船長，號稱是世界首創「米的爆米花」並稱為「米米花」，把爆米花的酥脆與米菓的香氣融合，推出一款款經典與創新口味，像是日前才全新推出「泰式奶茶」口味的泰奶米米花，並用海藻糖減少不死甜的55%甜度。現在搭配任兩件還享9折優惠喔。

粉專：www.facebook.com/captaindanny.tw

圖／米米花 米的爆米花 丹尼船長臉書粉專
圖／米米花 米的爆米花 丹尼船長臉書粉專
圖／米米花 米的爆米花 丹尼船長臉書粉專
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