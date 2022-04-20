可以吃的櫻花樹＋抹茶舒芙蕾！台北Meat Up推6款「環遊世界甜點」浮誇無極限

透過視味覺就能周遊列國！台北西門町網美級餐廳Meat Up每季憑藉一系列夢幻新品，成為許多人的打卡聖地。繼草莓界101高塔，品牌此次最新以環遊世界為主題，其中最搶眼的莫過於一人獨享的櫻花樹，絕美櫻花樹下配上抹茶舒芙蕾，吸睛指數爆表，另有美國、法國、泰國、西班牙及比利時共6國專屬甜點，準備搶占大家的甜點清單及手機記憶體。

「日本賞櫻」抹茶舒芙蕾420元。圖／Meat Up提供

以舒芙蕾作為鎮店招牌的Meat Up，近年持續研發超狂顏值的甜點新品，本季全新推出6款環遊世界甜食。首要激推的「日本賞櫻」堪比微型展覽，櫻花樹以巧克力製成樹幹、棉花糖作為櫻花，餐盤上則是淋上日式抹茶醬的舒芙蕾，配著鹽漬櫻花、酒漬櫻桃、蜜柑等三種寒天凍和蜜紅豆粒餡，成就日系風格的外觀及味道。

「美國夢」紅絲絨蛋糕390元。圖／Meat Up提供

另一鮮紅色系「美國夢」則選用代表性的經典紅絲絨蛋糕為主體，每層抹上濃郁的奶油起司，擠上鮮奶油與淋上紅醋栗醬，附上焦糖脆脆，讓綿密蛋糕口感與酥脆組合碰撞出獨特風味。

「巴黎香榭」覆盆子冰淇淋瀑布舒芙蕾360元、「ibiza狂想曲」巴斯克起司瀑布舒芙蕾380元。圖／Meat Up提供

除了最浮誇的日本及美國甜點，品牌同步打造4種瀑布舒芙蕾，相對粉嫩的法國「巴黎香榭」舒芙蕾搭配新鮮甜桃、香草冰淇淋、糖漬白桃與甜桃，並附上覆盆子淋醬及楓糖燕麥果乾，每口都有偽出國的奢華；而代表西班牙的「ibiza狂想曲」巴斯克起司瀑布舒芙蕾，則少見地以伊比利火腿片包裹哈蜜瓜，還吃得到巴斯克乳酪蛋糕，最後淋上起司奶醬及焦糖脆脆，豐富組合令人期待。

「黃金比例」巧克力瀑布舒芙蕾350元、「泰國洗」摩摩喳喳泰奶瀑布舒芙蕾 360元。圖／Meat Up提供

至於比利時「黃金比例」則依循其巧克力聞名全球的特色，採用72%的苦甜巧克力製作淋醬，周邊還有棉花糖裝飾，為巧克力控的必點；「泰國洗」摩摩喳喳泰奶瀑布舒芙蕾則以當地經典甜點摩摩喳喳為理念，舒芙蕾有泰奶口味淋醬，還一口氣加滿哈密瓜、鳳梨，還有芒果凍、椰奶凍、蜜芋頭及椰果等，更狂的還有整顆熱帶水果最新鮮山竹，用味蕾享受泰式熱情。

「葡萄跳跳糖」、「童心未泯梅心糖」售價400元。 圖／Meat Up提供

不僅如此，Meat Up也首度聯名人氣酒吧「放感情」祭出兩款調酒，「葡萄跳跳糖」選用琴酒為基底，除了可感受淡淡杜松子草本清香，有了巨峰葡萄與莓果調配，酸甜滋味再加上杯口跳跳糖，用兒時回憶結合大人味；「童心未泯梅心糖」則以梅酒調入伏特加，最上層搭配鹽漬櫻花奶霜，喝前超值得相機先食。官方也預告，將會為「放感情」特製專屬甜點，預計5/5推出，粉絲別錯過啦！

Meat Up地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓營業時間： 週一至週日 11:00-22:00

放感情地址：忠孝東路四段223巷20弄3號營業時間 ：週日至週四 18:00-02:00，週五、週六 18:00-03:00

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