迷客夏「蜜香紅茶拿鐵」7-11喝得到！限時9天只要31元，憑截角手搖門市「免費升級」

迷客夏也能24小時喝一波！連鎖飲料店迷客夏近期攜手蜜蜂工坊，推出多款蜂蜜飲品備受喜愛，繼蜜Q系列，品牌第二波聯名擴大進駐至全台7-11，以綠光鮮奶混搭真蜂蜜，打造「蜜香紅茶拿鐵」，4/20起上市首日至4/28為止還有兩件特價，憑包裝截角至迷客夏門市還可免費升級大杯，夢幻聯動優惠別錯過。

圖／迷客夏提供

迷客夏x蜜蜂工坊最新聯名「蜜香紅茶拿鐵」採用迷客夏綠光牧場的鮮奶，調入蜜蜂工坊嚴選真蜂蜜，升級紅茶拿鐵的滋味，強調喝得到清甜蜂蜜與香醇奶味，於7-11獨家開賣。而4/20起至4/28期間，原價39元的「蜜香紅茶拿鐵」也祭出限時9天特價，活動期間單件35元，兩件則下殺至62元，等於平均一盒31元，即可嘗鮮迷客夏的蜂蜜拿鐵。

圖／迷客夏提供

不僅如此，只要剪下「蜜香紅茶拿鐵」上方截角，還可以此延續至迷客夏實體門市的優惠，屆時購買任一拿鐵系列飲品，憑截角即可免費升級為大杯，省錢喝得更飽足。

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