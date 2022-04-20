4大旅店討好媽咪！「母親節蛋糕」好吃、好看、同遊共賞表心意

「純白心意」的母親節蛋糕，以優雅潔白形象搭配代表愛意的巧克力。 圖：JR東日本大飯店台北／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將進入溫馨五月，各大飯店搶攻母親節商機，紛紛發揮創意推出繽紛又吸睛的母親節蛋糕，用滿滿心意討好媽咪！

▲「溫馨慈愛」是以水果寶盒概念設計，新鮮清爽。 圖：JR東日本大飯店台北／提供

JR東日本大飯店台北 推輕巧尺寸高雅呈現

JR東日本大飯店台北「PREMIER SWEET」烘焙坊，以精緻優雅的形象搭配精巧尺寸，5.5吋「純白心意蛋糕」及「溫馨慈愛蛋糕」，向母親節致上最精緻的心意。 「純白心意蛋糕」以法式慕斯蛋糕由外至內層分別是紫蘇荔枝慕斯、天然呈現粉紅色的紅寶石巧克力及白桃果泥慕斯，包覆著蘋果和白桃熬煮的香甜內餡，內層的森林莓果蛋糕有著豐富的莓果香氣，最後以藍莓花草茶巧克力脆餅及杏仁餅乾作為底層，品嘗得到慕斯柔軟口感的多層次變化，在口中留下香甜餘韻；「溫馨慈愛蛋糕」以水果寶盒概念設計，使用台灣季節水果與酥脆派皮的經典組合。

何文正主廚選用台灣在地香草莢製成的卡士達，搭配鳳梨、草莓、覆盆子、藍莓等各式水果，整體甜而不膩、新鮮清爽，底層則以巧克力脆餅搭配千層酥片，濃郁香氣在口中四溢。

▲「花漾年華」母親節蛋糕，以精品茶與花果茶為主體。 圖：台北喜來登大飯店／提供

台北喜來登大飯店 精品茶基底蛋糕亮麗登場

向媽媽的美好年代致敬，台北喜來登一樓The Deli 開賣3款母親節限定蛋糕，以台灣精品茶融合時令鮮果的花果茶慕斯為主體，搭配手工熬製果醬與茶香奶餡，外觀以做工細緻的巧克力噴砂工藝、點綴巧克力蝴蝶與花朵，重溫80年代的典雅復古造型。首次推出3.5吋的小蛋糕，價格自199元至1,290元，巧緻外型討好媽媽的歡心，4/30前預付可享9折早鳥優惠。

▲母親節住宿專案-旗袍體驗遊程。 圖：台北喜來登大飯店／提供

同步推寵愛媽咪住房專案，與旗袍名店「貳零年華 Salon 1920s」聯手推「大稻埕復古一日遊」行程，讓媽媽換上各式花樣的華美旗袍，在濃濃復古風情的大稻埕街頭，留下值得紀念的曼妙倩影，回飯店再享放鬆按摩療程90分鐘，紓解媽咪累積壓力，晚餐及早餐更可享行政貴賓廳美食及Happy Hour紅白酒暢飲放鬆心情、更獻上The Deli「繽紛心意」3.5吋花果茶蛋糕為佳節慶祝。

▲「2022永恆的愛」多款母親節餐飲、蛋糕優惠專案。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

台南大員皇冠假日酒店 「永恆的愛」母親節獻禮

母親節就是要想方設法寵一下偉大辛勞的媽咪！台南大員皇冠假日酒店推出「2022永恆的愛」母親節餐飲優惠專案。除了餐飲推出多種優惠套餐方案外，點心主廚劉靖晟特製兩款6吋母親節蛋糕，用精湛點心手藝表達滿滿母愛！「結愛久久」獲得日本洋菓子協會東京蛋糕展巧克力工藝金賞，屬於法式香橙巧克力慕斯，加上以榛果、巧克力、香吉士、百香果、橙汁等為基底，做成9層的內餡，創造出多層次的豐富內餡，有酸、有甜、有苦、有香的口味，還有綿滑、軟嫩、脆口、Q彈的多樣口感，代表母親對子女滿滿的愛。

▲馨花綻放-法式蘭姆香草塔。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

「馨花綻放」是法式蘭姆香草塔，光看外表就讓人驚嘆不已，至少有333個香草奶餡所做成的小花瓣組合而成，333天使數字代表協助、愛與陪伴之意，就像母親對子女的呵護疼愛般，為人子女理應報養育之恩。選用馬達加斯加的新鮮香草籽與日本55%蘭姆酒製作成綿滑細緻的香草奶餡，在杏仁派皮內加入香草香緹一起烘烤後，再與香草奶餡完美結合。

▲慈母水晶珠寶盒六吋母親節蛋糕。 圖：理想大地渡假飯店／提供

理想大地高調愛媽咪 溫馨曬恩愛

隨著母親節即將到來，理想大地特地推出住宿回饋方案，透過官網或電話預訂4/30～5/9任何一住宿專案，每房之母親住客贈送四吋手工精美蛋糕一份。理想大地同時推出「感念母親 愛無所不在」，三大優惠好禮。

▲理想大地建築。 圖：理想大地渡假飯店／提供

好禮優惠一：凡花蓮鄉親於至理想大地預訂里拉餐廳品嚐幸福自助晚餐媽咪價$880/人（原價$1,100 +10％）；好禮優惠二：預訂理想大地風味餐廳單點或午晚間合菜，可享8折優惠，免收服務費之優惠（團體不適用）；好禮優惠三：理想大地量身打造「慈母水晶珠寶盒」限量版母親節蛋糕，媽咪價$700（需7日前預訂），4/30前預付訂金可享8折優惠，點心師傅特別選用戚風蛋糕基底以及青堤子、布丁、芋泥，講求低糖低奶油，營造健康，讓媽媽渡過一個有質感的母親節。

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