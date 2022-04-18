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迷客夏絕美聯名「nubo藍鯨環保吸管」免費送！喝手搖能加購響應世界地球日
手搖控環保時尚單品再添一！迷客夏今年新推2022迷客夏綠色生活節，除了於全台門市低調導入的獨家環保小麥吸管，明（4/19）起首推nubo藍鯨聯名環保吸管，只要消費滿額即可累積點數，集滿12點免費帶回家，活動期間購買任一飲品也可加價購，超適合趁著世界地球日入手開啟新生活習慣。
迷客夏攜手nubo藍鯨全新打造質感環保吸管，以熟悉品牌色作為盒身及吸管主體色系設計，絕美外觀十分吸睛。而聯名環保吸管以回收植物油、減少石化塑膠的方式製成，強調可重複使用及方便收納攜帶，可取代2000支拋棄式塑膠吸管，並耐溫90°C，4/19起至迷客夏指定活動門市消費集點即可免費兌換。
活動方式為滿120元可獲贈1點，累積滿12點，即可不加價獲贈一只全新環保吸管；若想直接帶回家也可在購買品牌任一飲品時，以250元加購。另外，全台直營門市其實早在3月份也已導入環保小麥吸管，搭配最新聯名環保習慣，邀請大家一齊響應4/22世界地球日。
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