台南IG火紅人氣冰品！「清水堂愛玉專賣店」爆量水果的布丁挫冰，吃完透心涼~

清水堂愛玉專賣店是台南爆量系的人氣網美冰店，每逢假日一定是滿滿排隊人潮，位置於台南中西區中正路上，距離熱鬧的國華街美食、永樂市場與好玩的河樂廣場，走路路程都在10分鐘內，安排行程還蠻方便的。

其實原先清水堂沒在這次台南旅行的美食名單裡，結果朋友打卡清水堂舖滿草莓的挫冰看起來好好吃，就立刻把清水堂愛玉專賣店排裡行程裡啦！我這人腦波超弱的啊。

清水堂愛玉專賣店

電話：0976-554-730

地址：台南市中西區中正路305號

來了清水堂愛玉專賣店之後，才發現～人家清水堂其實是愛玉專賣耶！結果我完全為了它們家爆量水果挫冰而來，不過這次雖然因為愛玉完售沒點到，但其實點餐就會送愛玉一碗，而且店家看我們帶小孩還有多送愛玉，每個店員都是面帶微笑非常親切，應該是我遇過服務最好的冰店了。

店門口這個座位我原以為只是拍照用的，後來才發現其實用餐也可以坐這邊，但會面對人來人往與排隊人潮的注目禮，還蠻害羞的。

內用環境以純白牆面搭配華麗吊燈，營造優雅簡約環境，約可容納16~20人左右。

清水堂愛玉專賣店菜單如下，水果會依當季變化，我們在3月中到訪主打草莓冰，不過現在草莓季已結束，改以葡萄冰為主。(低消是2人最少一份冰品)(無一成服務費)

富豪-草莓山(大)，一份350元。雖然價位不便宜，不過草莓用量很實在，只是這碗放久了會有草莓山坡滑落的現象，拍照速度記得要快，下湯匙也要小心嘿～

草莓微酸、布丁滑嫩加上淡甜挫冰還不賴，覺得不夠甜也可以跟店家要煉乳，味道更香甜。在我們吃到一半時，店家又過來幫我們加了幾顆草莓，非常大方。

焦糖脆皮烤布丁，一份25元。只有一個布丁不夠分，所以我們再加點了一顆，單吃布丁焦糖的香氣跟甜度都更明顯好吃。

招待「愛玉冰」，除了一開始招待的愛玉，店家又送來一碗汽水愛玉，多了汽水的甜味多點了層次變化。

老實說，清水堂愛玉專賣店冰品價位真的不便宜，不過水果用量很實在，而且服務人員親切，用餐過程一會兒送愛玉，一會兒又加送草莓，用餐氣氛體驗還不賴，爆量水果的布丁挫冰也非常好拍照，小小心得提供給大家參考囉~

清水堂愛玉專賣店

電話：0976-554-730

地址：台南市中西區中正路305號

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」