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春水堂珍奶升級！新推「黑糖琥珀珍珠拿鐵」美翻　滿口焦糖脆餅與珍珠仙草

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

主打發明珍珠奶茶的台灣本土品牌「春水堂」配合夏季推出高顏值新品，其中飲品特別打造絕美褐白斑紋的「黑糖琥珀珍珠拿鐵」、「黑糖琥珀仙草拿鐵」，每杯還會灑上酥脆焦糖餅乾碎，搭配珍珠或仙草凍每口滿足，另有「川味銷魂皮蛋」、「水晶鮮蝦餃」與限定門市專屬的「黑麥核桃麵包」，5款美味強調猶如餐桌上藝術品，粉絲快納入嘗鮮口袋名單。

兩款黑糖琥珀拿鐵中南區小杯售價105元、中杯200元；北桃竹地區則為小杯115元、中杯220元。圖／春水堂提供
兩款黑糖琥珀拿鐵中南區小杯售價105元、中杯200元；北桃竹地區則為小杯115元、中杯220元。圖／春水堂提供

春水堂4月新推「琥珀一夏」飲品與茶點，主推的「黑糖琥珀珍珠拿鐵」、「黑糖琥珀仙草拿鐵」以傳統手法拌炒熬煮而成的黑糖，拌入頂級紅茶與鮮奶，營造出吸睛的琥珀色澤之餘，上方還會灑滿焦糖餅乾碎，底層配料則會依據選擇Q彈珍珠，抑或是滑溜的古早仙草凍，呈現不同的口感，徹底滿足視味覺。

春水堂夏季推出5款「琥珀一夏」高顏值品項。圖／春水堂提供
春水堂夏季推出5款「琥珀一夏」高顏值品項。圖／春水堂提供

此外，茶館也同步推出2款開胃茶點，不論是特製醬料大大提味的「川味銷魂皮蛋」，還是夾滿鮮蝦內餡的「水晶鮮蝦餃」，配上黑糖琥珀拿鐵絕對讓下午茶更升級。另外，中區的饕客還可在10家指定門市買得到「黑麥核桃麵包」，醇厚的麥香與核果香及核桃果仁顆粒，作為輕食選項亦頗為合適，5款新品即日開賣。

川味銷魂皮蛋、水晶鮮蝦餃中南區110元、北桃竹100元。圖／春水堂提供
川味銷魂皮蛋、水晶鮮蝦餃中南區110元、北桃竹100元。圖／春水堂提供
黑麥核桃麵包售價85元。圖／春水堂提供
黑麥核桃麵包售價85元。圖／春水堂提供

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