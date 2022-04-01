4月清明連假「咖啡&手搖飲」10+優惠！丹堤買1送1、星巴克第2杯半價、奎克咖啡中3碼免費喝

4月新開始就用咖啡＋手搖飲迎接春日新氣息，趁著連假一口氣享用多項手搖飲優惠，可以喝到星巴克「全品項第二杯半價」、丹堤「大杯系列買一送一」、對中名字裡有「清、明」二字蔦日子買奶茶享第二杯半價、對中「7、2、8」奎克咖啡優惠喝，還有萬波、Mr.Wish、清水茶香等飲品折扣優惠，手搖控把握機會喝起來！

星巴克：全品項第二杯半價

在清明連假也祭出了春遊散步優惠，星巴克將於4/2至4/5推出全品項第二杯半價優惠，活動期間只要購買二杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，就可享第二杯半價優惠。

圖／星巴克提供

丹堤咖啡：全系列大杯飲品買一送一

4/4當天特別推出不限飲品類別，外帶全系列大杯飲品買一送一的優惠，不論是經典的丹堤美式咖啡或風靡歐美的澳式白咖啡、冰沙系列通通有！

圖／丹堤提供

奎克咖啡：中1碼5折、中3碼免費喝新品

奎克咖啡即日起至5/15，推出櫻花系列唯美拿鐵及法式吐司。同時加碼獻上「春日幸運密碼」優惠活動。尋找民國生日中有「7、2、8」數字的幸運顧客。即日起至4/10，憑身分證及LINE優惠券至全台門市消費，對中1碼享櫻花季新品5折優惠；對中 3碼直接免費品嚐。

圖／奎克咖啡提供

蔦日子：名字中有「清、明」或生日，買奶茶享第二杯半價

4/1至4/5愉悅系手搖飲蔦日子，要招待名字中有「清」有「明」的人，或是4/1至4/5生日的人，憑身分證證明即可購買「#1510 舊愛緋紅北島奶茶」(60元/1杯)，享第二杯半價優惠。

圖／蔦日子提供

康青龍：連續5天買一送一

康青龍「童享好康」陪伴粉絲們歡度連假，4/1至4/5連續五天，APP會員凡購買「蜜桃由美」一杯，即可免費贈送超人氣碧玉茉莉綠茶一杯。

圖／康青龍提供

萬波島嶼紅茶：紅蘋島嶼兒童節降10元、foodpanda喝爆萬波

4月份開始有一連串的優惠活動，4/4兒童節當天15:00-17:00推出廣受好評的紅蘋島嶼中杯嚐鮮優惠價只要35元(原價45元)，每間門市限時2小時、限量100杯、每人限購1杯；連假結束後，在foodpanda舉辦獨家商品優惠活動，4/6-4/19只要輸入折扣碼「喝爆萬波」，即可享有紅蘋島嶼、珍玉冬瓜露二款飲品大杯第2杯半價優惠，折扣碼每帳號限用三次，一次限買一組，全台限量一萬組。

圖／萬波提供

清水茶香：懷舊三寶冰，12歲以下孩童折5元

「清水茶香」最新打造懷舊古早味三寶冰，連假期間4/1至4/5祭出限時優惠，只要家長攜帶一名12歲以下孩童到店，購買三寶冰系列即可單杯折5元，攜帶兩位則現折10元，最高折價15元，代表一杯只要35元暢快喝。

圖／清水茶香提供

Mr.Wish：蜜桃甘露現折15元

喜愛咀嚼系飲品的人千萬別錯過，Mr.Wish鮮果茶玩家與統一集團合作推出「蜜桃甘露」飲品，搭配連假4/1至4/5至Mr.Wish門市購買「蜜桃甘露」，現折15元。

圖／Mr.Wish提供

茶湯會：掃QR Code參加拉霸，抽葡萄柚系列新品9折/h2>

茶湯會4/1季節限定登場，推出「柚見幸福」轉好運拉霸活動，4/1起至4月底，只要掃瞄QR Code參加拉霸活動，不分平日假日，每天都有機會享葡萄柚系列新品9折。

圖／茶湯會提供

COMEBUY：連10天免費加料

「COMEBUY」推出最新飲品優惠，4月1日起至4月10日連10天「買指定飲品免費加料」，且一次就有5種配料選擇，包括椰果、蘆薈、粉條等任選，就是要讓咀嚼控更有飽足感。

圖／Comebuy提供

大苑子：歡慶21歲，4月滿滿優惠

大苑子歡慶21歲生日，4/1上午9:00起，在大苑子官方粉絲專頁指定貼文下方留言，就可獲得旺來翡翠買一送一優惠券，限量2萬1千張；4/1至4/5連續五天每日11:00，大苑子官方粉絲專頁將推出與大苑子有關的小知識問答活動，答對者就有機會在4/6抽中芭梨戀人、旺來艾波、旺來翡翠、六顆柳丁汁等飲品買一送一優惠券；以及4月每週在大苑子APP上架21000張買2送1驚喜飲品優惠券，首週組合在4/2推出購買2杯旺來翡翠(L)，就送1杯芭樂檸檬(L)。

圖／大苑子提供

春陽茶事：外送平台滿單8折優惠

春陽茶事2022首度攜手樂團宇宙人，打造聯名飲品「宇宙芭芒柳」，至4/21止，使用foodpanda外送平台訂購春陽茶事，還享滿200的8折優惠。

圖／春陽茶事提供

鶴茶樓：4月1日開賣買一送一

鶴茶樓於4/1推出春季限定款紅茶「夢蘿紅茶」，開賣日限定推出凡購買夢蘿紅茶不限中、大杯，享買一送一！

圖／鶴茶樓提供

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