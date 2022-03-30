芒果季開喝！CoCo「楊枝甘露」重磅回歸，任選椰奶、優酪乳口味必喝

楊枝甘露過去一直是夏季限定必備的消暑飲品，這回知名手搖飲品牌CoCo搶先讓它回歸了，還一次推出「楊枝甘露系列飲品」口味2選1（總共三種選擇），不論酸甜口感的優酪乳或順口的椰奶口味等統統都有，喜歡芒果的手搖飲控務必搶先開喝囉。

圖／CoCo都可提供

CoCo楊枝甘露系列飲品首先主打「胖胖版楊枝甘露」，神還原過去楊枝甘露做法，除了必備的芒果與紅柚果肉，基底選擇了經典椰奶，配上「西谷米」及「蜜香凍」，熱量爆表超好喝，中杯一杯要價70元；另外還有推出「纖細版楊枝甘露」，把基底椰奶換成了酸甜的健康優酪乳，中杯一杯要價70元，最後還有減量優酪乳版的「輕盈Light版楊枝甘露」，中杯一杯則為60元。現在全台門市已陸續開賣，3月31日正式發售。

圖／CoCo都可臉書粉專

近期CoCo也極力推廣「用力C柳丁綠」，嚴選台灣雲嘉南的現採柳丁，並用先進的HPP冷高壓技術，保留現榨般的新鮮口感，而另也推薦可選擇加入西谷米的「用力C谷溜溜」與加入蜜香凍的「用力C搖搖凍」，增添豐富的多層次口感，近日天氣漸熱，快來一杯手搖飲吧。更多消息請上CoCo臉書粉專查詢。

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