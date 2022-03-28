全聯11元「TICO草莓雪糕」夢幻新登場！爆夯一口冰3款口味都療癒　成功買到超幸運

草莓控等到了！全聯福利中心去年下半年開賣的「樂天TICO脆皮雪糕」，可可原味及黑巧克力脆皮風味都備受喜愛，韓國當地更搶先開賣草莓口味引發暴動，如今台灣也正式買得到，但不少網友反映造訪多家門市都撲空，看來想成功買到還需要有多一份幸運加持呢！

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樂天「TICO脆皮雪糕」憑藉印有應援語的精緻包裝及一口剛好的平價低卡冰，登台後立即掀起打卡潮。而最新「草莓脆皮雪糕」以粉嫩草莓巧克力外皮夾滿草莓果醬內餡，從盒身到冰品本身都是超吸睛的粉色系列，夢幻指數大爆表，外包裝則與原味牛奶巧克力款一致。新品每盒168元15入，每個只要11元，雖然甜度較高，仍屬於低熱量的冰品，囤起來一顆一顆品嘗不怕沾手又解饞。

圖／編輯葉穎樂攝

而早在新品登場前，全聯就已搶先帶著招牌兩款低調回歸冰櫃，其中黑巧克力口味吃起來毫不甜膩，每顆獨立包裝外的小語則有像是「暫時休息一下吧」、「恭喜」、「美好的一天」等，牛奶巧克力款則為「你好」、「做得真好」、「超級漂亮」、「原諒我吧」等，配上可愛的表情，光是外包裝就已讓人心情療癒，拆開一口入嘴爽口沁涼，近期造訪全聯快看看有沒有存貨吧！

圖／編輯葉穎樂攝

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