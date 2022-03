南港「2022台北甜點節」4天連假開跑！60間甜點名店任你吃，超限量肉桂可頌捲必搶

「2022台北甜點節」由甜點控與顆顆書店、咖啡爽節聯手舉辦,從4/2到4/5、一共4天在台北南港瓶蓋工廠展開!現場有超過10家肉桂捲名店集結,更有達克瓦茲、可麗露、泡芙、瑪德蓮、冰淇淋、蛋捲、水果大福等歐式、日式甜點,主辦單位還安排了馬戲團雜耍表演及現場演唱活動,適合連假帶著小朋友出遊,邀大家一同來度過愜意午後時光。

肉桂捲名店,一次集結超過10家

錯過上一次的肉桂捲市集的粉絲們,這次機會又來啦!現場集結超過10家的肉桂捲名店,從超迷你的一口肉桂捲,到5倍濃的口味,都在甜點節裡現身,還有甜點節限量推出的「鸚鵡螺肉桂可頌捲」,使用法國麵粉及頂級AOP奶油,酥脆外皮層層堆疊,兼有小麥與奶油的香氣,再結合黑糖肉桂,淋上咖啡焦糖肉桂糖霜,最後再以帶有檸檬清香的馬告粉點綴,不同風味的交織,讓人難以忘懷。每日限定100顆,想嘗嘗新口味的記得列入清單中!

圖/2022台北甜點節官網

不愛肉桂捲的甜點控也別擔心,現場還有手工擠花的杯子蛋糕、濃郁的焦糖奶油夾心餅,酸酸甜甜的法式經典檸檬塔,及鹹香可口的司康,選擇喜歡的甜點,再來上一杯職人手沖醇厚咖啡,把握春日悠閒的時光,幸福的程度都要溢出來了!

圖/2022台北甜點節官網

活動為期4天,分為4/2(六) ~ 4/3(日)及4/4(一) ~ 4/5(二),共兩個場次,還分為 A、B、C、D 四區,有許多店家只有參加一個場次,要看好自己有興趣的店家參展日期,跟確切的位置在哪一區,以免白跑一趟唷!主辦單位還安排了馬戲團雜耍表演及現場演唱活動,適合連假帶著小朋友出遊~

圖/2022台北甜點節官網

如果怕當天太晚到買不到,還可以採線上預購、到場取貨的方式。甜點節還另外推出「甜甜卡」、「甜甜紀念悠遊卡」,除了在甜點控網站消費有95折及9折優惠外,還可以免費兌換一顆價值100元的「鸚鵡螺肉桂可頌捲」跟限定的造型氣球。提醒大家,線上預購倒數3天,別錯過機會!

2022「台北甜點節」兩場次:

第一場:4/2(六)、4/3(日)第二場:4/4(一)、4/5(二)活動時間:13:00~20:00,活動最後一天 4/5 僅到 19:00活動地點:南港瓶蓋工廠;地址:台北市南港區南港路二段13號

參與品牌:

兩場次均參加的店家:

堯冰淇淋甜點 Yao Glacerie & Pâtisserie、ChewChew雞蛋糕甜點室、善菓屋、職男の捲店、柳橙王子、Yu's Cakery 愉室甜品、烏龍生巧、Ping dessert studio、英匠製菓、Relay 驛站、Machikaka

僅參與一檔的店家:4/2(六) ~ 4/3(日)

雪室、韡氏烘焙 Wei’s Bakery、Velvet V、Eat&Joy 樂食甜點工作室、甜點控手作烘焙、HiiiANSHA 安夏司康、TUTUKAKI司康小売所、SÖTT、美菓 Mikashi、瓦特甜點、楊子葳吃不膩蛋糕、Regular老顧客複合餐廳、Ponpie 澎派、07:00 x scone、想享甜點工作室、椛羽手作、蛋白工坊、M&D Kitchen、Kirei hand made、Galleta葛蕾塔手工點心、素學烘焙坊、小家麵包店、樂田囍事、Sheryl’s Recipe 嗜甜女子、華點、J+ 啾愛手作、好物咖啡、慢步手作、就。甜點、虎媽手作、挫舐、F2法式甜點、休習日 Z Day Cafe、鳳茶人司康&鮮奶茶專賣、Forty4Cafe、say Hi to the world 嚐遍全世界、簡單李、Sugar Miss、SMOK cafe x幸福童漾

僅參與一檔的店家:4/4(一) ~ 4/5(二)

小倉廚、友食.有食、華汎食品有限公司、黏黏•北美肉桂捲、One More Bite、濃農本家、Ifan's Muffin、沐瀅手作、大腹菓實、黑人手工造型棉花糖、Ca'bow Pastry、良甜吉日White Day

參與活動之店家均以現場為主。

延伸閱讀:

.IKEA「芋頭霜淇淋」引戰!IKEA設立牌向「視網膜、豆苗先生」下戰帖,本尊回應要抗議

.京都直營「柚子豚骨拉麵」台北開幕優惠倒數!每碗現折50+送溏心蛋