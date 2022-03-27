南港「2022台北甜點節」4天連假開跑！60間甜點名店任你吃，超限量肉桂可頌捲必搶

「2022台北甜點節」由甜點控與顆顆書店、咖啡爽節聯手舉辦，從4/2到4/5、一共4天在台北南港瓶蓋工廠展開！現場有超過10家肉桂捲名店集結，更有達克瓦茲、可麗露、泡芙、瑪德蓮、冰淇淋、蛋捲、水果大福等歐式、日式甜點，主辦單位還安排了馬戲團雜耍表演及現場演唱活動，適合連假帶著小朋友出遊，邀大家一同來度過愜意午後時光。

肉桂捲名店，一次集結超過10家

錯過上一次的肉桂捲市集的粉絲們，這次機會又來啦！現場集結超過10家的肉桂捲名店，從超迷你的一口肉桂捲，到5倍濃的口味，都在甜點節裡現身，還有甜點節限量推出的「鸚鵡螺肉桂可頌捲」，使用法國麵粉及頂級AOP奶油，酥脆外皮層層堆疊，兼有小麥與奶油的香氣，再結合黑糖肉桂，淋上咖啡焦糖肉桂糖霜，最後再以帶有檸檬清香的馬告粉點綴，不同風味的交織，讓人難以忘懷。每日限定100顆，想嘗嘗新口味的記得列入清單中！

圖／2022台北甜點節官網

不愛肉桂捲的甜點控也別擔心，現場還有手工擠花的杯子蛋糕、濃郁的焦糖奶油夾心餅，酸酸甜甜的法式經典檸檬塔，及鹹香可口的司康，選擇喜歡的甜點，再來上一杯職人手沖醇厚咖啡，把握春日悠閒的時光，幸福的程度都要溢出來了！

圖／2022台北甜點節官網

活動為期4天，分為4/2(六) ~ 4/3(日)及4/4(一) ~ 4/5(二)，共兩個場次，還分為 A、B、C、D 四區，有許多店家只有參加一個場次，要看好自己有興趣的店家參展日期，跟確切的位置在哪一區，以免白跑一趟唷！主辦單位還安排了馬戲團雜耍表演及現場演唱活動，適合連假帶著小朋友出遊～

圖／2022台北甜點節官網

如果怕當天太晚到買不到，還可以採線上預購、到場取貨的方式。甜點節還另外推出「甜甜卡」、「甜甜紀念悠遊卡」，除了在甜點控網站消費有95折及9折優惠外，還可以免費兌換一顆價值100元的「鸚鵡螺肉桂可頌捲」跟限定的造型氣球。提醒大家，線上預購倒數3天，別錯過機會！

2022「台北甜點節」兩場次：

第一場：4/2（六）、4/3（日）第二場：4/4（一）、4/5（二）活動時間：13:00~20:00，活動最後一天 4/5 僅到 19:00活動地點：南港瓶蓋工廠；地址：台北市南港區南港路二段13號

參與品牌：

兩場次均參加的店家：

堯冰淇淋甜點 Yao Glacerie & Pâtisserie、ChewChew雞蛋糕甜點室、善菓屋、職男の捲店、柳橙王子、Yu's Cakery 愉室甜品、烏龍生巧、Ping dessert studio、英匠製菓、Relay 驛站、Machikaka

僅參與一檔的店家：4/2(六) ~ 4/3(日)

雪室、韡氏烘焙 Wei’s Bakery、Velvet V、Eat&Joy 樂食甜點工作室、甜點控手作烘焙、HiiiANSHA 安夏司康、TUTUKAKI司康小売所、SÖTT、美菓 Mikashi、瓦特甜點、楊子葳吃不膩蛋糕、Regular老顧客複合餐廳、Ponpie 澎派、07:00 x scone、想享甜點工作室、椛羽手作、蛋白工坊、M&D Kitchen、Kirei hand made、Galleta葛蕾塔手工點心、素學烘焙坊、小家麵包店、樂田囍事、Sheryl’s Recipe 嗜甜女子、華點、J+ 啾愛手作、好物咖啡、慢步手作、就。甜點、虎媽手作、挫舐、F2法式甜點、休習日 Z Day Cafe、鳳茶人司康&鮮奶茶專賣、Forty4Cafe、say Hi to the world 嚐遍全世界、簡單李、Sugar Miss、SMOK cafe x幸福童漾

僅參與一檔的店家：4/4(一) ~ 4/5(二)

小倉廚、友食.有食、華汎食品有限公司、黏黏•北美肉桂捲、One More Bite、濃農本家、Ifan's Muffin、沐瀅手作、大腹菓實、黑人手工造型棉花糖、Ca'bow Pastry、良甜吉日White Day

參與活動之店家均以現場為主。

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