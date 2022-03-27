冰品界草莓全餐！新竹人氣超高「日式草莓刨冰」　東門市場新開店平日也爆滿

快抓住草莓季的尾巴！新竹東門市場有家今年新登場的冰室小店，販售的品項一隻手掌數盡有餘，除了晚到會撲空的靜岡抹茶小柳津，主打的日系草莓刨冰幾乎每桌凡到必點，另有適合打卡的超吸睛九宮格草莓拼盤，成為在地學生及遊客的人氣黑馬。

圖／編輯葉穎樂攝 圖／編輯葉穎樂攝

這家「東門冰室1059」就位於東門市場內，跟尋店名搜尋1059號攤位即可找到。東門冰室1059致力提供新鮮如羽毛輕柔的白雪刨冰口感，1月首登場配合草莓季推出草莓品項，每款嚴選新鮮現採的大湖草莓製成。「日式草莓刨冰」以爽口的刨冰為基底，內層為濃郁鮮奶油，再刨冰堆疊，外觀淋上以新鮮草莓現打成草莓汁熬成的草莓醬，鮮紅視覺擺上顆顆草莓，最後擠上滿滿鮮奶油，每份還附上一疊草莓及煉乳。

圖／編輯葉穎樂攝

雖然店裝及品項顯得文青質感，但刨冰超大一份3人分食剛剛好，即便最高售價260元，一人仍90元有找就能吃得超滿足，煉乳吃不夠也能免費續加。而另一款「靜岡抹茶小柳津」則採用靜岡嚴選ㄧ番茶，每口蘊含濃厚抹茶香氣，中間放有萬丹蜜紅豆，再加上超厚的抹茶奶霜及香濃鮮奶油，最後用草莓、白玉湯圓點綴，一碗240元，想吃可要趁早。

圖／東門冰室1059官方IG

東門冰室1059每日中午12:00營業至21:00，店家老闆為一對夫妻，編輯日前3月初平日下午造訪，已見幾乎座無虛席。入座後人潮不中斷，老闆製冰的手也沒停過，目測平日大部分為學生下課後造訪，可見價位親民、CP值也高，深受在地人喜愛，草莓控記得把握最後的季節衝一波啦！

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