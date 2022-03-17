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超大顆「草莓煉乳肉桂銀絲卷」超欠吃！南機場夜市限定排隊美食，還有「太妃糖牛奶布丁」口味

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／肥攤的豬IG粉專
圖／肥攤的豬IG粉專

原來草莓跟肉桂銀絲卷這麼搭！南機場夜市有一攤位討論度近期在網路發酵，超大顆草莓夾入淋上煉乳的肉桂銀絲卷，簡直香氣十足，現在限定時間與節日販售，建議務必把握機會排隊吃起來！

「草莓煉乳肉桂銀絲卷」其實是來自南機場夜市的一家「肥攤的豬」鹽酥雞專賣店，日前抓準草莓市場開拓新商機，限定推出「草莓銀絲卷」系列甜點，共有兩款口味，一款為經典「草莓煉乳銀絲卷」，售價為一份90元，另一款則為「肉桂控」設計的「草莓肉桂煉乳銀絲卷」，售價為一份95元。

圖／肥攤的豬IG粉專
圖／肥攤的豬IG粉專

店家會先把炸過再烘烤的銀絲卷，保有黃金外酥內軟的口感，再中間一刀切開塞滿四大顆的草莓，最後淋上自製不死甜的煉乳（也有巧克力醬可選擇），每一口咬下都罪惡感十足，非常好吃。

圖／肥攤的豬IG粉專
圖／肥攤的豬IG粉專

值得一提的是，該店每天營業自下午4點30分至凌晨12點30分（週三公休），「草莓銀絲卷」系列採季節限定販售，且不是天天都有喔，建議先電話預訂，目前三月仍有販售的時間為3月18日、19日、20日、24日、26日與27日，現在還有搭配Ubereats外送喔。另外老闆也表示還可能再出限定口味，像是之前推出「太妃糖牛奶布丁銀絲卷」也獲得極高的迴響。更多詳情請至「肥攤的豬」IG粉絲專頁查詢。

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肥攤的豬

粉絲專頁：https://www.instagram.com/fatpigstore/

地址：台北市中華路二段309巷17號（南機場夜市-來來水餃旁）

營業時間：每日16:30至翌日00:30

電話：02-23010896

巧克力 甜點 排隊美食 夜市美食 南機場夜市

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