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台北「全球最濃抹茶冰淇淋」吃到飽回來了！抹茶冰調色盤＋7款口味 超猛CP值快閃14天

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁
圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁

抹茶控手機拿出來！來自日本的JAPAN RAIL CAFE以「世界最濃抹茶」冰淇淋虜獲一票忠實粉絲，去年首度推出吃到飽瞬間引爆熱潮。而品牌今年也再度帶著升級版活動回歸，3/14至3/27期間只要599元即可無限開吃7種口味，基本還會附上一份價值410元的「招牌調色盤」，輕鬆吃夠本限時快閃必衝。

圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁
圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁

位於台北的JAPAN RAIL CAFE以日本靜岡進口、7款濃度的抹茶冰淇淋廣為人知，尤其「藤枝抹茶No.7」作為全球最濃的極致享受亦是許多人的朝聖首選。如今品牌推出599元「Happy Hour Gelato吃到飽」，3/14至3/27每日14:00至18:00開放抹茶冰淇淋吃到飽，含4種指定口味」及「3種自選口味」，7號亦包含在內，一球價值140元，搭配活動附上的原價160元的指定飲品，以及首盤提供的「招牌調色盤」，光是這三款即可火速回本。

提醒大家活動限時60分鐘，內用酌收10%服務費，而後續冰淇淋加點方式為指定、自選7種口味中選擇1至3勺。目前首波活動已結束預約，新一波可於3/15至3/17 每日11:00至18:00撥打官方臉書公告的吃到飽專線，預約3/21至3/27的時段用餐，名額有限，抹茶愛好者快把握一年僅此一次的好康。

圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁
圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書專頁

JAPAN RAIL CAFE
地點：台北市信義區松智路17號（微風南山atre 4樓）
營業時間：週日至週三11:00-21:30；週四至週六11:00-22:00

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