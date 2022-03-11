白色情人節最佳甜心選擇！ 大人系「酣甜」12星座造型醇酒巧克力

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白色情人節即將到來，還在煩惱要送什麼禮物來傳遞心意嗎？即起連續3天在台北新光三越A9，「酣甜醇品 SWEET LUSH」將出席全台最大巧克力盛會「黑金派對」，熱銷商品「十二星座花語系列」的微醺調酒巧克力禮盒，最適合情侶送禮傳情，以及自用獨享美味。

還不知道怎麼挑情人節禮物？「酣甜醇品 SWEET LUSH」的十二星座花語系列的調酒巧克力，絕對滿分情人的最佳送禮選擇！（圖／酣甜醇品 SWEET LUSH提供）

甜點品牌「酣甜醇品 SWEET LUSH」推出大人系微醺調酒巧克力禮盒，一盒12入法式巧克力BonBon，巧克力造型以十二星座與各自代表花語為設計概念，像是牡羊座守護花是雛菊，、金牛座守護花是海芋，十二星座各有其獨一無二的造型設計。

夾心巧克力的內餡，則是依據十二星座特質，精挑細選經典調酒，諸如曼哈頓、瑪格麗特、琴蕾、生鏽鐵釘製作而成，連濃度高達70%的艾碧斯苦艾酒、野格鹿伯酒、日本清酒，都被作成滑順的巧克力甘那許，包覆在薄脆的巧克力外層中，呈現出有別於傳統酒糖巧克力的甜膩辛辣，併發味蕾與視覺的全新感受！

致力發揚微醺精神的「酣甜醇品 SWEET LUSH」，製作每一顆醇酒巧克力都是以獨家比例、法式手法調和出溫潤濃郁的調酒巧克力內餡，為使口味層次更加豐富，巧克力中甚至加入海鹽、果凍、果粒，帶給大家品嚐驚喜，而酒量稍淺的人輕易就能感受到微醺的飄然感受，邀各位一同來品酩體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酣甜全系列醇酒巧克力

日期：2022/3/11 - 3/13

時間：每日12:00-20:00

地點：新光三越信義A9 9樓 (台北市信義區松壽路9號 )