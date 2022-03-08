「爆量草莓蛋糕」400吃得到！超吸睛「日月香草莓蛋糕」每日現場排隊秒殺必吃
數十顆草莓堆滿整個蛋糕，超高CP的「日月香草莓蛋糕」，最小的4吋蛋糕更只要400元，每到了草莓季，現場排隊常常人滿為患，爆量草莓端上桌絕對詢問度破表！
位於新莊新泰路與中正路交叉口的日月香蛋糕店，是當地老字號的蛋糕專賣店，也常常販售各式糕點，像是多種口味蛋糕、草莓大福與芋泥泡芙等，也會隨著季節變化更換蛋糕口味。雖沒有起眼的招牌也無過多的行銷宣傳，但一旦到了草莓季，絕對人龍排隊搶著購買，超高CP值也紛紛讓網友給予正面評價。
而最讓人嘖嘖稱奇的則是草莓季必買的「日月香草莓蛋糕」，實際走進店裡常常可以看到堆滿超過身高的草莓藍，店家也標榜選用日本紅顏草莓，在蛋糕體本身與上層都會鋪滿超多顆草莓，尺寸選購從4吋、6吋與10吋都有，價格也超佛，最小的4吋蛋糕僅400元，10吋蛋糕也僅要980元。不論朋友慶生或外公外婆大壽祝賀都非常適合。
值得注意的是，日月香的草莓蛋糕不接受預訂，僅能現場排隊購買，且該地點無法臨停車輛，建議驅車前往的民眾於附近停車場停妥後再步行前往，欲購買的民眾，務必及早前往，快揪團嚐鮮吃起來吧。
日月香蛋糕店
地址：新北市新莊區新泰路82號
營業時間：週一至週日，08:00至23:00
電話：02-2994-6616
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