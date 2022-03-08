3月「白色情人節」5大傳情甜點必買！BAC純白愛心蛋糕、GODIVA春季限定與福灣巧克力等統統都有

剛過完2月的情人節，馬上就有3月即將到來的「白色情人節」，各種戀情萌芽，傳情氛圍絕對不能少了蛋糕或甜點點綴。UDN小編特地整理多家知名甜點品牌推出的情人節優惠與3月春季新品，一起來看看吧！

GODIVA春季必敗新品「小雞造型」超吸睛

GODIVA為了快速捕捉春季的生命活力，特地一口氣推出三款「小雞形象」巧克力春季新品，搭配限定禮盒的花卉包裝，春意盎然的浪漫氣象，絕對是情人節必敗的新品之一，在禮盒上也有福活節、小兔與花形造型禮盒可選。小雞形象的巧克力口味包含檸檬黑巧克力、牛奶巧克力與榛果蓉白巧克力等三種，快至門市洽詢看看囉。

臉書：https://www.facebook.com/Godiva.Asia

圖／GODIVA Chocolatier (Asia)臉書粉專

BAC「純白巧克力愛心」蛋糕告白勝率馬上提升

BAC為了白色情節，甜點職人特地手工捏製仿真玫瑰並打造成純白「立體心型蛋糕」，採用鬆軟香草戚風蛋糕與玫瑰櫻桃餡料，並填入濃郁花香及自然甜感的花果醬，打造最浪漫的告白贈禮，現已正式上市，歡迎儘速選購。另外3月8日當天，限定女性至全台BAC門市購買「生巧克力禮盒」享第二件38折優惠喔。

臉書：https://www.facebook.com/BACcakesweets

圖／BAC臉書粉專

畬室法式巧克力快閃回歸「草莓開心果慕斯杯」

創立於2015年、首個登上「法國巴黎巧克力大展」且為臺灣少數專注於精品手工巧克力的品牌「Yu Chocolatier 畬室法式巧克力」日前快閃回歸了人氣甜點「草莓開心果慕斯杯」，內餡採用西西里頂級開心果醬、畬室有機豐香草莓醬與法國白乳酪慕斯，還配上鬆脆的奶油脆餅，絕對是多層次必吃的口感。現在限時限量供應，建議先致電預留：02-27010792。

臉書：https://www.facebook.com/yuchocolatier/?ref=page_internal

圖／Yu Chocolatier 畬室 法式巧克力甜點創作臉書粉專

Lady M「洋甘菊慕斯塔」推薦必買

Lady M日前三月推出全新春季蛋糕「洋甘菊慕斯塔」。強調融合手工熬煮柑橘果醬與佛手柑慕製成濃郁微酸的內餡，還有採用糖漬柑橘和花卉巧克力裝飾，保證一吃就愛上，也絕對是許多少女會愛的甜點，日前三月僅在台北旗艦店、台中新光店及遠百信義店開賣，務必把握機會吃起來喔！

臉書：https://www.facebook.com/Ladymtaiwan

圖／Lady M Taiwan臉書粉專

福灣巧克力設情人節專區，推出多款優惠禮盒

有著濃濃台灣人情味、並登上世界巧克力大賞的「福灣巧克力」也推出情人節優惠專區囉，特地在官網獨家推出，包含「情人首選」與「你的就是我」等系列，其中特別推薦「你的就是我」系列，嚴選台灣紅烏龍茶巧克力、56%荔枝玫瑰東方美人奶茶巧克力與56%碳焙烏龍奶茶巧克力等三款巧克力，原價1250元，官網特價只要1,099元，限定情人節專區只賣到3月15日。

官網：https://www.fuwanshop.com/

圖／福灣巧克力官網

延伸閱讀：

．拿坡里炸雞延長「買10送10」 還有肯德基「1元爽吃咔啦脆雞」

．台北喜來登「買5000元送5000元」超驚喜！1泊2食爽吃「辰園」粵菜與「12廚」自助吃到飽