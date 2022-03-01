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好市多「紅豆麻糬奶油酥」回歸、一顆免20元超划算！3大人氣點心高熱量也無畏
美式賣場好市多每檔期推出的點心，都備受各自鐵粉喜愛，其中「紅豆麻糬奶油酥」也於日前重新回歸讓饕客興奮不已。今天為大家盤點3大話題下午茶，一律299元一盒平均只要銅板價超划算，高CP值的美味讓許多粉絲無畏高熱量，也要衝一波入手。
好市多「紅豆麻糬奶油酥」
好市多「紅豆麻糬奶油酥」嚴選法國進口原料，調入奶油與綿密萬丹蜜紅豆製成內餡，搭配麻糬口感升級，許多人盛讚不會過甜。尤其一盒15入299元，每顆不到20元，作為早餐、點心或解饞首選都合適。這款品項近年上架收穫一票擁護者，許多內行饕客也強烈建議可使用烤箱或氣炸鍋回烤，外酥內軟十分療癒。
好市多「芋頭奶油酥」
而另一款堪稱姐妹商品的「芋頭奶油酥」則是芋頭愛好者的回購第一名，同樣為15入299元，酥脆外皮搭配香甜芋頭內餡，回烤加熱後一吃上癮，想吃的人可要等紅豆麻糬奶油酥檔期結束啦！
好市多「乳酪糖霜肉桂捲」
好市多2021年新推的「乳酪糖霜肉桂捲」登場即成最夯主角，肉桂麵包上淋上快看不見本體的爆量糖霜抹醬，邪惡卻銷魂。一盒299元共有6入，50元一顆份量大且屬親民價，吸引螞蟻人及肉桂捲控嘗鮮，今年可以隨時關注賣場啦。
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