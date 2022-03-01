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20元喝珍煮丹！女神級新品開賣　加碼「買一送一、滿50元打9折」外送優惠

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／珍煮丹提供
圖／珍煮丹提供

職人飲品「珍煮丹」繼早前推出草莓系列新品及13週年優惠，3月首日為大家帶來新消息，即日起只要透過指定外送平台，購買春季女神級新飲品「神仙薑奶」、「女神薑檸」享買一送一，門市另有20元銅板加購價，最高現省50元，手搖控別錯過。

珍煮丹「神仙薑奶」門市價原價70元，「女神薑檸」60元。
珍煮丹「神仙薑奶」門市價原價70元，「女神薑檸」60元。

珍煮丹最新開賣兩款春季特調，「神仙薑奶」嚴選祖傳黑糖調配甜薑，調入雲林小農「崙背鮮乳」增添滑順口感，適合喜愛濃醇口味的粉絲；「女神薑檸」則結合秘制黑糖與甜薑加入檸檬提味，喝起來意外溫順。

為歡慶新品上市，珍煮丹優惠連發，只要至門市購買全品項飲品任一杯，即可用20元喝到「神仙薑奶」或「女神薑檸」，嘗鮮現賺50元。而外送族則能獨享限定優惠，凡透過線上平台UberEats、foodpanda購買兩款飲品，即享買一送一，UberEats目前已可搶先享好康，foodpanda 3/3起上線，另有滿50元打9折的超低門檻優惠，讓小資族開工喝飲料提神超療癒。

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珍奶 手搖 買一送一

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