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一包才10元！好市多「奶油口味微波爆米花」久違回歸　方便又平價的必囤零嘴

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

內行小資族必懂！美式賣場好市多曾推出一款「鹹奶油微波爆米花」，平均每包只要10元超殺銅板價，可謂無痛入手的解饞首選。然而這款商品繼2020年後一直沒有回歸，趁著228連假終於重磅登場，超適合衝一波囤貨，2022平價下午茶免煩惱。

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

來自美國出產的科克蘭「奶油口味微波爆米花」標榜無添加人工原料、無麩質，使用非基因改造玉米，高火力微波1分15秒即可食用超方便，也建議依據實際微波狀況調整時長。而其更大的亮點莫過於CP值，一盒含44入便攜的小包裝，售價455元，平均一包10元左右，下午茶連吃兩包也便宜，口感也備受會員激推。

往年有網友分享，這款可謂追劇零嘴良伴，也有鐵粉表示入手多箱吃不膩，另有饕客表示這款搭配啤酒、白酒堪稱絕配，若在鹹奶油味的爆米花撒點糖則能吃到甜鹹零食雙重滋味。由於數量偏多亦有有效期限，若擔心吃不完，也可考慮揪團分食，不怕放到過期浪費，也能嘗鮮，一舉兩得。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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好市多 爆米花 下午茶

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