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貓奴快進貢！「清心福全x黃阿瑪的後宮們」新聯名，27款杯身＆口罩繩免費送、托特包萌翻
全台貓奴後宮們蓄勢待發！繼2020年首度聯名備受鐵粉喜愛，連鎖手搖品牌「清心福全」二度攜手YouTube發跡的超人氣「黃阿瑪的後宮們」，3/1起正式推出一系列造型杯身、超萌周邊，其中以黑貓Socles為設計的限量喵探頭托特包更是一大亮點，另有滿額免費送的「黃阿瑪燙金貼紙」及「黃阿瑪口罩繩」，開賣日及加購方法一次看。
「清心福全ｘ黃阿瑪的後宮們」3/1起至5月底展開快閃3個月聯名，此次以絢麗的魔法為主題，讓大家熟悉的阿瑪與後宮們穿上了魔法袍、魔法杖，打造全新模樣的貓咪魔法師。本次聯名的杯身一共有27款於檔期內接力登場，，統統買飲料即可不加價帶回家。
而預計3/11起只要消費滿額160元，即可免費獲得當日上市的「黃阿瑪燙金貼紙」，4/15起則有藍、粉、橘三款口罩繩登場，滿額200元則可隨機獲贈一條。
值得一提的是，本次活動最吸睛的為極限量MIT托特包，外觀為Socles從紙箱探頭的樣子，拉開內袋則有超大Socles呆萌望著你，彷彿實際拉開紙箱找到黑貓，尺寸也足以容納筆電，可愛又實用。另有質感深藍色刺繡飲料提袋、繽紛的造型撲克牌也會陸續開賣，詳情以清心福全官網與臉書粉絲專頁最新公告為準。
除了聯名好康，3/8至3/11期間只要到店購買珍珠絲滑奶茶、頂級可可拿鐵、冬瓜檸檬，也可現折10元，一同歡慶清心35週年，手搖粉絲、小資貓奴們都適用。
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