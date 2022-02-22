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「草莓牛奶火鍋、草莓櫻桃鴨披薩」夢幻新吃法！陽光皇后新品6選1再送哈根達斯

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／陽光皇后提供
圖／陽光皇后提供

草莓控、火鍋迷、披薩愛好者的心一次狙擊！中南部發跡的網美級餐廳「陽光皇后」近年屢推創意料理搶客嘗鮮，配合草莓季特別打造限定草莓料理。其中限店登場的「草莓牛奶火鍋」強調奶香濃郁湯頭交織鹹甜風味，準備挑戰粉絲味蕾，而全台門市更同步開賣6款披薩，最受關注的有新品「草莓甜心披蕯」與「草莓櫻桃鴨披蕯」，另有麻辣宮保雞丁、香菜芋泥、泰式雞佛等各式口味，打卡嘗鮮都合適。

圖／陽光皇后提供
圖／陽光皇后提供

「陽光皇后」於北中南共設有5家分店，此次草莓季新推「草莓牛奶火鍋」為台中大坑店及嘉義新民店獨享，現煮牛奶的鹹味湯頭配著垂涎欲滴的草莓，翻轉草莓甜點的吃法。

而作為義式餐廳，品牌披薩美食除了帶著話題品項泰式雞佛披蕯、香菜芋泥披蕯、三杯呱呱披蕯回歸，也有吃辣粉絲可以挑戰的「台味麻辣宮保雞丁」，另也全新採用大湖草莓打造2款夢幻新品。

「草莓甜心披蕯」以高溫烘烤的手工披薩餅皮為基底，上方撒上經典不敗的自製卡士達醬，加上產地直送酸甜草莓，每口都賞櫻。而主廚也將宜蘭櫻桃鴨入料，將名產配上草莓製成「草莓櫻桃鴨披薩」，開創草莓控的新世界。

圖／陽光皇后提供
圖／陽光皇后提供

值得一提的是，即日起截至3/31，只要至陽光皇后消費6款披薩任一口味，即可額外獲得一杯100ml迷你杯「哈根達斯冰淇淋」，讓飯後甜點完整用餐體驗，現賺150元，限量好康送完為止。

圖／陽光皇后臉書專頁
圖／陽光皇后臉書專頁

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