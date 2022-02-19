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2／22三大特別日優惠！迷客夏22元　貳樓早午餐「全桌7折」另有豬腳半雞免費吃

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／迷客夏提供、萬波提供、貳樓提供&官方臉書
圖／迷客夏提供、萬波提供、貳樓提供&官方臉書

2022年2月22日星期二為罕見一次擁有7個2的日期，為歡慶特別的日子，許多品牌紛紛祭出了一日快閃優惠。除了貳樓早午餐雙胞胎用餐「整桌7折」好康，手搖飲迷客夏、萬波島嶼紅茶亦應景推出22元特價開喝飲品，吃喝都能省一波。

迷客夏

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏選在2月22日推出單日獨享「社群分享日」，活動當天至全台門市出示按讚迷客夏FB官方粉絲團畫面，現場購買任一飲品，即享22元加購愛茶的牛系列單茶。品項包含娜杯紅茶、大正醇香紅茶、英倫伯爵紅茶等8選1，每筆訂單限加購一杯，全台櫃位門市、台南台積電F18店、台南楠西特仕店、台北華碩店不適用。

萬波島嶼紅茶

圖／萬波提供
圖／萬波提供

繼元宵贈小湯圓手搖，萬波島嶼紅茶2月22日也推出新品22元優惠價。昨（18日）全新開賣的「金萱珍波粉」選用金萱青茶為基底，一次加入珍珠、波霸及招牌粉粿，一次滿足咀嚼控味蕾。而新竹以北原價每杯40元、大杯45元；中南部中杯35元、大杯40元，活動當天快閃享22元銅板價，每間店限量100杯，到店購買限定，售完為止。

貳樓餐飲

圖／貳樓餐飲提供
圖／貳樓餐飲提供

人氣Second Floor Cafe貳樓早午餐日前因即將首度至台南中西區展店，備受南部粉絲熱議，而品牌也趁著2月22日推出專屬好康。活動當天只要雙胞胎、三胞胎或四胞胎到店用餐，本人憑身分證確認同年同月同日生、同父母，打卡臉書或Instagram即享「全桌7折」。而2月22日只要透過官方inline網頁外帶餐點，不限金額皆額外捐出222元給家扶基金會，邀民眾一起做公益。

此外，即日起至2/28貳樓也聯手電玩遊戲「方塊湊一桌」推限定活動，只要在遊戲中黃或紅寶箱取得道具「貳樓的肉肉」，透過電話完成貳樓餐廳訂位，並告知「方塊湊一桌，貳樓的肉肉」，即可免費獲得一份「BBQ溫烤半雞套餐」或「主廚脆皮豬腳套餐」，全台13家分店適用，每桌限兌換一份，內用外帶皆可，外帶請提前電話訂餐，優惠無法併用。

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