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台北西門町「白草莓高塔」浮誇無上限！爆量草莓舒芙蕾、雙色草莓禮盒6款夢幻新品開跑

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Meat Up提供
圖／Meat Up提供

草莓控站出來！台北西門町人氣餐廳「Meat Up」憑藉浮誇草莓季虜獲一票鐵粉，繼去年底推出首波草莓甜點及升級版草莓高塔，2022再推新一季草莓甜點，主角換成更加夢幻的白色淡雪草莓，加碼首賣紅草莓禮盒、白草莓禮盒，讓粉絲不只能到店嘗鮮下午茶，還能將新鮮草莓抱回家。

「白草莓晴空塔」普通版2399元，浮誇豪華版須3天前預訂，一份3999元。圖／Meat Up提供
「白草莓晴空塔」普通版2399元，浮誇豪華版須3天前預訂，一份3999元。圖／Meat Up提供

「Meat Up」最受喜愛的草莓塔去年首度進階成更高、更豪華的高塔，今年最新採用白裡透紅的淡雪草莓堆疊出「白草莓晴空塔」，以巴斯克乳酪蛋糕、布丁、巧克力脆片為基底，放好放滿的草莓則彷彿冬天的雪景，搶眼外觀勢必成為社群洗版主人公。

「與蒙蒙」蒙布朗草莓舒芙蕾420元、「莓有煩惱」爆量草莓舒芙蕾售價520。圖／Meat Up提供
「與蒙蒙」蒙布朗草莓舒芙蕾420元、「莓有煩惱」爆量草莓舒芙蕾售價520。圖／Meat Up提供

而新品「爆量草莓舒芙蕾」不僅吃得到鎮店舒芙蕾，上層也擺滿10顆以上的紅、白草莓，並加入紅心芭樂淋醬及芝麻糖片，豐富甜蜜口感，另有加入栗子蒙布朗的「蒙布朗草莓舒芙蕾」可選擇。此外，全新「蒙布朗草莓巴菲」底層為焦糖酥皮，再擠滿香草卡士達內餡，頂端佐以淡雪草莓及抹茶口味栗子蒙布朗，額外附上的草莓甜點杯則有白蘭地酒凍、新鮮草莓、可可巴芮脆片及達克瓦茲，一份盡享多重口感。

「蒙娜麗莎」蒙布朗草莓巴菲售價520。圖／Meat Up提供
「蒙娜麗莎」蒙布朗草莓巴菲售價520。圖／Meat Up提供

值得一提的是，Meat Up也同步販售紅、白雙色草莓禮盒，送禮超體面，一家人開吃也療癒，紅草莓售價1588元、白草莓禮盒則為2288元，購買詳情請洽官方粉絲團。

Meat Up

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓
營業時間：週一至週日 11:00-22:00

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