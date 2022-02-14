聽新聞
test
0:00 / 0:00
想吃請趁早排隊！高雄最夯古早味「芋頭麻糬」超大顆只要25元 攤車現點現包新鮮軟Q
元宵將至，除了湯圓習俗，現代人也會選用不必烹調的麻糬替代。今天編輯應景與大家分享高雄一家古早味麻糬專賣店，經營超過50年目前為第二代，除了15元超大顆的4款傳統口味麻糬，季節限定的「芋頭麻糬」更是許多粉絲朝聖的終極目標，由於純手工製作每日限量，不提早造訪撲空幾率極高，平日尚未開業也是長長人龍，完美展現高人氣。
這家「有福記麻糬」並無實體店面，為白天至在地診所的騎樓處擺攤的逾50年歷史小餐車，位於福德三路的50嵐旁。有福記麻糬堅持嚴選食材及品質，麻糬餅皮由二代老闆娘每日磨糯米蒸煮而成，每逢冬季至隔年4或5月限定推出芋頭季，撒上淺紫色芋頭粉末的「芋頭麻糬」超吸睛，吸引各地饕客搶購，每顆25元還夾滿真材實料的新鮮芋頭，整體味道不甜膩。
雖然與往年相比，芋頭麻糬今年尺寸看起來似乎變小，但25元的銅板價仍屬高CP值，軟Q的口感及飽足的餡料讓許多人不惜提早排隊，只為嘗鮮這款道地美味。而餐車全年提供芝麻、花生、紅豆、綠豆口味的麻糬，每顆橢圓形的巨大品項15元就買得到，像是綠豆、花生飽滿的內餡都保留顆粒感，吃起來口感更豐富。
值得一提的是，「有福記麻糬」芋頭季期間中午12點營業，編輯日前平日11:30左右到訪已是第五順位，大約20分鐘前會有人協助放張椅子預留攤車位置，時間將近即會看見老闆娘推著餐車到訪。老闆娘抵達後立馬坐下開始接單、現包麻糬，期間手完全沒停過人龍也不斷，每日2至3小時內就全數完售，不僅為在地人的愛店，外縣市的人也會專程前往朝聖，為避免現場排隊人潮久候，超過30顆的大量訂單需提前預訂。
地址：高雄市苓雅區福德三路198號營業時間：12:00至售完為止（芋頭季最晚截至5月）
延伸閱讀：
．晶華柏麗廳「Buffet吃到飽」買一送一連3週！加碼8大美食外帶5折吃開賣時段請收
．「咖啡買一送一」8家情人節優惠！超商爽喝兩杯 星巴克加碼88折&送櫻花杯
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言