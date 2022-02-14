想吃請趁早排隊！高雄最夯古早味「芋頭麻糬」超大顆只要25元　攤車現點現包新鮮軟Q

元宵將至，除了湯圓習俗，現代人也會選用不必烹調的麻糬替代。今天編輯應景與大家分享高雄一家古早味麻糬專賣店，經營超過50年目前為第二代，除了15元超大顆的4款傳統口味麻糬，季節限定的「芋頭麻糬」更是許多粉絲朝聖的終極目標，由於純手工製作每日限量，不提早造訪撲空幾率極高，平日尚未開業也是長長人龍，完美展現高人氣。

圖／編輯葉穎樂攝

這家「有福記麻糬」並無實體店面，為白天至在地診所的騎樓處擺攤的逾50年歷史小餐車，位於福德三路的50嵐旁。有福記麻糬堅持嚴選食材及品質，麻糬餅皮由二代老闆娘每日磨糯米蒸煮而成，每逢冬季至隔年4或5月限定推出芋頭季，撒上淺紫色芋頭粉末的「芋頭麻糬」超吸睛，吸引各地饕客搶購，每顆25元還夾滿真材實料的新鮮芋頭，整體味道不甜膩。

圖／編輯葉穎樂攝

雖然與往年相比，芋頭麻糬今年尺寸看起來似乎變小，但25元的銅板價仍屬高CP值，軟Q的口感及飽足的餡料讓許多人不惜提早排隊，只為嘗鮮這款道地美味。而餐車全年提供芝麻、花生、紅豆、綠豆口味的麻糬，每顆橢圓形的巨大品項15元就買得到，像是綠豆、花生飽滿的內餡都保留顆粒感，吃起來口感更豐富。

圖／編輯葉穎樂攝

值得一提的是，「有福記麻糬」芋頭季期間中午12點營業，編輯日前平日11:30左右到訪已是第五順位，大約20分鐘前會有人協助放張椅子預留攤車位置，時間將近即會看見老闆娘推著餐車到訪。老闆娘抵達後立馬坐下開始接單、現包麻糬，期間手完全沒停過人龍也不斷，每日2至3小時內就全數完售，不僅為在地人的愛店，外縣市的人也會專程前往朝聖，為避免現場排隊人潮久候，超過30顆的大量訂單需提前預訂。

地址：高雄市苓雅區福德三路198號營業時間：12:00至售完為止（芋頭季最晚截至5月）

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