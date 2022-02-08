每日優惠5小時！翰林茶館「珍奶第2杯半價」　告白50嵐再抽螢光虎鑰匙圈

開工不憂鬱了，翰林茶館即日起至本週2月11日，只要特定時段特大杯珍奶直接享有第2杯半價，50嵐也祭出「留言抽限量虎年鑰匙圈」，機會難得快把握機會衝一波囉。

知名手搖飲「翰林茶館」因應開工推出三大優惠。優惠一為即日起至2月11日的每日中午12點至下午5點，享有特大杯熊貓珍奶第2杯半價；優惠二為下載翰林APP領取「現沖立體茶包系列買1送1」票券；最後還有優惠三則為一樣APP領取「鱷魚騎士高山金萱茶買1送1」票券。

圖／翰林茶館官方粉絲頁臉書粉專

不僅如此，活動期間，只要拍下現場購買的2杯優惠飲品並拍照上傳至活動貼文下方且Tag一位好友，即有機會抽中特大杯熊貓珍奶免費電子招待券乙張（共10位），值得注意的是需拍到商品標籤，熊貓珍奶、現沖立體茶包、高山金萱三種活動飲料皆可。

另外「50嵐」也推出「虎哩成雙又成對」抽獎活動，只要在「50嵐中區FB粉絲專頁」按讚並在活動貼文留言且Tag一位朋友告白想和他成雙成對，就有機會在2月14日獲得「50嵐限量虎年鑰匙圈 一組(螢光橘與螢光粉)」喔，快去留言抽獎囉。

圖／50嵐中區臉書粉專

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