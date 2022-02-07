Beard papaｘ全聯「We Sweet草莓季」快閃28天！全新4款聯名甜點：草莓卡士達蛋糕、雪媚娘超欠吃
夢幻級聯手再升級！全聯We Sweet甜點日前才二度聯手日本人氣泡芙專賣店beard papa’s，不僅帶著超熱銷舒芙蕾卡士達布丁回歸，也新增卡士達餐包、卡士達千層等，如今配合草莓季再加碼第三次合作，2/11起推出4款聯名甜點，「草莓卡士達雪莓娘」、「草莓卡士達慕斯杯」等有望成為最新打卡神器，草莓控本週準備衝全聯。
全聯We Sweet草莓季每年都是鐵粉的心頭好，2022年首波特別攜手beard papa’s，共同打造4款草莓卡士達新品，官方今（7日）搶先曝光品項照片，包含「草莓卡士達蛋糕」、「草莓卡士達雪莓娘」、「草莓卡士達塔」、「草莓卡士達慕斯杯」，每款都以新鮮草莓結合beard papa's獨家香草卡士達內餡，最低69元就吃得到，草莓卡士達塔為79元、草莓卡士達慕斯杯則售價89元。
值得一提的是，全聯曾推出的「草莓卡士達蛋糕」因大顆草莓及鬆軟口感，被網友捧為超高CP值甜點，如今聯名beard papa’s更加引爆期待，聯名草莓季甜點即將於2/11起在全台全聯門市正式開賣，檔期一路截至3/10。
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