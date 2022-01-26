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藏了11年的真秘境！新竹「山林櫻花谷」粉紅花毯美翻天，最美花期要筆記
每年一月下旬至三月都屬櫻花紛飛時，各地粉色花苞綻放時成就最迷人風光，為花控春季朝聖首選。除了已知的人氣景點，新竹就有一處山林櫻花谷為十一年來首度對外開放，讓更多民眾得以一睹最美花海姿容，還能搭配霞喀羅國家步道一併順遊，花期先筆記起來方便安排出遊行程！
這處初次公開的秘境「新竹霞喀羅櫻花谷」座落霞喀羅古道養老段登山口處，入口會有顯著指標，在谷主十年的用心栽培下，成功讓園區隨處都有絕美櫻花林道，滿開時的富士櫻花粉嫩亮眼，花瓣鋪成的小徑加上環山風景，美度絲毫不輸國外景色。而這裡一直是秘密賞櫻地，只有極少數內行人才知道，去年不定時開放一天，吸引幸運花控得以近距離賞櫻，今年首度正式對外公開，勢必成為櫻花季的熱門新亮點。
官方日前於臉書專頁宣佈「新竹霞喀羅櫻花谷」將開放參觀，每人入園酌收100元護園費，由於目前只有零星花苞盛放，官方曝露花期預計2/10開跑，賞花期長達一個月，3月初都能欣賞美景，但強烈建議上山前致電詢問花況。而隱秘的景點無大眾運輸可以抵達，開車進入產業道路後，某些路段會車較為困難，建議民眾斟酌自身考量再前往。
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