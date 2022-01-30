初二回門「不撞禮」！烏磚鳳梨酥、五行米香 全台「特色伴手禮」懶人包

新年到，送禮想送得創意又輕巧，經典不敗款牛軋糖變喜慶、色彩繽紛的米香餅乾、或是加入大湖草莓果乾的創新烏金黑磚鳳梨酥，都是「不撞禮」的好選擇。想要呷甜甜好過年，親朋好友相見、伴手一次備齊，就看篇全台特色禮盒懶人包。

烏色咖啡的烏磚草莓鳳梨酥。圖／業者提供

苗栗的特色咖啡廳「烏色咖啡」位於苗栗縣青年創業指揮部內，「烏色」是客語「黑色」之意，店內也販售結合客家文化的擂茶牛奶、鬆餅、加入鮮桔的義大利麵等餐點。其中，最招牌的是呼應店名的烏色系列，使用台灣高山天然孟宗竹炭粉的「烏色拿鐵」或是韓風極致「黑炸雞」、「烏色鬆餅」，以及不論紅白青醬、清炒通通黑亮亮的特色義大利麵等，都是外型有賣點又好吃的打卡美食。

店家特別研製的伴手禮產品「烏磚鳳梨酥」，新春禮盒新口味再結合當地苗栗大湖草莓推出「烏磚鳳梨草莓酥」，讓原本就好吃的鳳梨酥變得烏黑更有特色。訂購滿2千元免運費，滿指定盒數再享95折優惠，來店自取再送烏磚鳳梨草莓酥。

●女孩女孩工作室／五行米香

女孩女孩工作室的五行米香。圖／業者提供

位在新北金山老街的個性工作室「女孩女孩」，以新舊交融的糕點引起外界關注。招牌商品之一的「五行米香」，有白米花、黑米花、金山地瓜片、蔓越莓乾、南瓜子，添加天然食材呈現五行元素，顏色繽紛也超適合送禮！

女孩女孩工作室的年節禮盒，除五行米香外，還有使用北海道十勝直送四葉鮮乳製作的「夏威夷豆海鹽牛奶糖」、特選有機芝麻粉與法國進口愛樂薇發酵奶油製作的「芝麻瑪德蓮」等甜點，除提供宅配服務，消費滿額還享免運費及原價95折優惠。

●韋樺墨魚客／黃金墨魚起司棒禮盒

韋樺墨魚客的黃金墨魚起司棒。圖／業者提供

專營天然墨魚粉、濃縮墨魚汁等各式墨魚產品的韋樺墨魚客，今年推出「黃金墨魚起司棒禮盒」，以自家出產自豪的天然墨魚粉為首，搭配法國進口諾曼第乳源的愛樂薇發酵奶油、美國原裝進口獲當地USDA農業部及FDA食藥局雙認證的NBA帕馬森起司、富礦物質的高純度岩鹽、台灣洗選直送土雞蛋等烤焙而成。線上訂購乙盒即免運，另提供「代客送禮服務」，單筆訂單可寄送多個地址。

●栗卡朵洋菓子工坊／米菓豆塔綜合禮盒

栗卡朵洋菓子工坊的金沙米菓。圖／業者提供

標榜「美味、減糖、無負擔」的栗卡朵洋菓子工坊，年節推出多款堅果禮盒，其中主打的「法式草莓夏威夷豆塔」精選香氣濃郁的夏威夷火山豆，質地細膩、清脆可口，經過細心低溫烤焙8小時，保持豆子原始清甜、清脆口感，熬煮草莓果泥糖衣薄薄沾裹上每一粒夏威夷豆，點綴著草莓乾及酥鬆的塔皮，讓人一口接一口！

「金沙米菓」則以特選鹹鴨蛋黃熬煮流沙，粒粒米菓被金黃的鹹蛋黃包裹，再以葵花籽點綴、微微黑胡椒提味，鹹香的咔滋口感。官網常溫商品任搭配滿600元享7-11取貨免運，滿1800元免費宅配，也可至工作室店取付款。

晶晶蛋糕城的冠軍牛軋糖。圖／業者提供

雲林虎尾人車熙攘的中正路與仁愛路街口，有間已開業40餘年的傳統老店─晶晶蛋糕城，每年農曆春節前，店裡全員出動趕工冠軍牛軋糖、抹茶牛軋糖，以荷蘭進口原料製作，可以吃到濃醇奶香味與堅果豆香，抹茶口味帶有濃厚茶香、咀嚼回甘，也是相當受歡迎的口味。多種口味的牛軋糖以喜氣的紅色禮盒包裝，瞬間湧現濃濃古早味，但傳統老店手工製作產量有限，最好提早預約。

店家資訊：

烏色咖啡

˙https://www.facebook.com/Vu-cafe烏色咖啡-103720355089385/

˙苗栗市縣府路102號（青年創業指揮部）

˙037-375595

女孩女孩工作室

˙https://www.facebook.com/otomebakingstudio

˙新北市金山區中山路145號

˙02-2498-2737

韋樺墨魚客

˙https://www.facebook.com/blackhut/

˙台北市松山區復興北路333號3樓之2

˙02-2545-6213

栗卡朵洋菓子工坊

˙https://www.facebook.com/Legateauhoues

˙台南市學甲區建國路123號

˙0910-233-803

晶晶蛋糕城

˙https://www.facebook.com/晶晶蛋糕城-281068901929853

˙雲林縣虎尾鎮仁愛路53號

˙05-632-2233