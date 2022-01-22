快訊

春節寺廟禁飲食、搶頭香 徐國勇：政治人物禁止跑攤

春節返鄉注意！明起雙鐵、客運等大眾運輸運具內禁止飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Coco「35元奶茶三兄弟」補班日「限時3小時」快衝！還有金虎年族譜杯必收藏

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

因應農曆年9天假期，今日（1/22）多數人都需要補班，超人氣手搖「CoCo」趁勢推出超狂「3小時」補班優惠，一杯只要35元就可以喝到700cc的奶茶三兄弟，不僅如此，Coco還推出虎年造型族譜杯款，系列5款超繽紛可愛，一定要收藏！

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

知名手搖品牌「Coco」其奶茶三兄弟一直是店內的經典不敗主打，尤其幾乎半杯的布丁、珍珠與仙草等三種料，常常讓奶茶控愛不釋手，這回因應「抑鬱補班日」，推出驚喜35元優惠，只要今日（1/22）下午1點30分至4時30分至LINE官方帳號找尋限時優惠券，即可至門市直接兌換一人最多兩杯的奶茶三兄弟喔，機會難得快把握機會揪團喝起來。

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

另外，因應虎年農曆年的到來，Coco特地推出「金虎年族譜杯」造型系列杯款，從「祖父母家族篇」、「爸媽家族篇」、「姻親家族篇」、「兄弟姊妹篇」再到驚喜隱藏版統統都有，特地用大量繽紛顏彩配上手繪的人物，非常可愛，喜歡收集限定造型杯款的愛好者千萬不能錯過喔。

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

臉書：https://www.facebook.com/cocofreshtea.tw

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

延伸閱讀：

撐過補班日等過年！「補班優惠」超商、品牌統統半價，7-11咖啡買1送1還能寄杯

5大「百貨福袋」必買！SOGO、京站環球購物統統都有，再抽160萬VOLVO名車

奶茶

相關新聞

草莓牛奶＋提拉米蘇神仙組合！麻古茶坊「草莓提拉米蘇2.0」領軍「芝芝草莓果粒」開賣

草莓控、甜點控一次滿足！以芝芝系列最受歡迎的麻古茶坊帶著冬季「芝芝草莓果粒」回歸，而除了開賣中的濃郁級「提拉米蘇2.0」，品牌這回將兩大人氣口味混搭，打造新品「草莓提拉米蘇2.0」，草莓牛奶加上「提拉

Coco「35元奶茶三兄弟」補班日「限時3小時」快衝！還有金虎年族譜杯必收藏

因應農曆年9天假期，今日（1/22）多數人都需要補班，超人氣手搖「CoCo」趁勢推出超狂「3小時」補班優惠，一杯只要35元就可以喝到700cc的奶茶三兄弟，不僅如此，Coco還推出虎年造型族譜杯款，系列5款超繽紛可愛，一定要收藏！

珍奶限時買一送一！CoCo推5款超台「虎年族譜杯」　過年親戚稱謂張口就來

手搖版親戚稱謂懶人包！CoCo虎年最新推出「虎Are You」族譜杯，手搖杯身佈滿親戚稱謂，搭配充滿共鳴的對應台詞，讓大家春節輕鬆見長輩，一杯手搖征服全場；而為歡慶新門市開幕，也有3大獨家優惠，最低5

古娃娃推40元草莓冰！全家「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」特價到3月，滴妹現泡版蜜香歐蕾18元隨時喝

甜點控、奶茶迷衝超商！人氣YouTuber古娃娃、滴妹近年跨界推出自家品牌，WA!COOKIES除了點心餅乾，最具話題的莫過於結合茶、甜點、冰品的布朗尼奶蓋雪糕，如今冬季打造夢幻級「紅水烏龍草莓奶蓋雪

號召抹茶控！康青龍「抹茶芋圓鮮奶」回歸，卡娜赫拉新春組連10天免費送

抹茶控一月開喝！連鎖品牌康青龍帶著2款濃醇級「抹茶芋圓鮮奶」、「抹茶鮮奶」登場，還推出限時10天的滿額優惠，活動期間於指定通路點餐滿額300元，即可免費獲得「卡娜赫拉的小動物」第二波聯名新春超值組，過

TEA TOP「紅豆粉粿鮮奶」10元折扣到月底！春陽茶事推「太妃芝士布朗」可可新品

復古風、奢華手搖一次收！隨著全台吹起《華燈初上》懷舊熱潮，「TEA TOP第一味」帶著招牌「紅豆粉粿鮮奶」回歸，截至1/31更推出A、B區任搭現折10元，讓劇迷們邊看劇邊喝手搖再省錢；而「春陽茶事」則

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。