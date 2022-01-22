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Coco「35元奶茶三兄弟」補班日「限時3小時」快衝！還有金虎年族譜杯必收藏
因應農曆年9天假期，今日（1/22）多數人都需要補班，超人氣手搖「CoCo」趁勢推出超狂「3小時」補班優惠，一杯只要35元就可以喝到700cc的奶茶三兄弟，不僅如此，Coco還推出虎年造型族譜杯款，系列5款超繽紛可愛，一定要收藏！
知名手搖品牌「Coco」其奶茶三兄弟一直是店內的經典不敗主打，尤其幾乎半杯的布丁、珍珠與仙草等三種料，常常讓奶茶控愛不釋手，這回因應「抑鬱補班日」，推出驚喜35元優惠，只要今日（1/22）下午1點30分至4時30分至LINE官方帳號找尋限時優惠券，即可至門市直接兌換一人最多兩杯的奶茶三兄弟喔，機會難得快把握機會揪團喝起來。
另外，因應虎年農曆年的到來，Coco特地推出「金虎年族譜杯」造型系列杯款，從「祖父母家族篇」、「爸媽家族篇」、「姻親家族篇」、「兄弟姊妹篇」再到驚喜隱藏版統統都有，特地用大量繽紛顏彩配上手繪的人物，非常可愛，喜歡收集限定造型杯款的愛好者千萬不能錯過喔。
臉書：https://www.facebook.com/cocofreshtea.tw
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