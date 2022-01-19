珍奶限時買一送一！CoCo推5款超台「虎年族譜杯」　過年親戚稱謂張口就來

手搖版親戚稱謂懶人包！CoCo虎年最新推出「虎Are You」族譜杯，手搖杯身佈滿親戚稱謂，搭配充滿共鳴的對應台詞，讓大家春節輕鬆見長輩，一杯手搖征服全場；而為歡慶新門市開幕，也有3大獨家優惠，最低5折開喝新北人先收。

圖／CoCo提供

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CoCo金虎年族譜杯於1/21正式上線，獨家推出5款稱謂懶人包系列杯身，分別有「祖父母家族篇」、「爸媽家族篇」、「姻親家族篇」、「兄弟姊妹篇」及隱藏版特輯，扁平畫風的角色搭配繽紛撞色、格狀佈局，很久不見的嬸婆、姑婆等統統都能叫出口，創新杯身超應景。

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而為歡慶CoCo土城廣福店開幕，門市推出1/20至1/21限時兩天的珍珠奶茶買一送一，1/22至1/28也享有到店外帶「3Q奶茶、Ener橘果茶」第二杯半價，還會送總價值超過130元的6種精選飲品優惠券，省錢開喝還有搭配逗趣杯身能打卡，一月好康別錯過。

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