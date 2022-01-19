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古娃娃推40元草莓冰！全家「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」特價到3月，滴妹現泡版蜜香歐蕾18元隨時喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／官方IG@wacookiesofficial、IG@jyun791004授權
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甜點控、奶茶迷衝超商！人氣YouTuber古娃娃、滴妹近年跨界推出自家品牌，WA!COOKIES除了點心餅乾，最具話題的莫過於結合茶、甜點、冰品的布朗尼奶蓋雪糕，如今冬季打造夢幻級「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」，1/20起於全家便利商店開賣，截至3/8獨享3款口味第二支6折；滴妹再睡五分鐘則以熱銷百萬的「蜜香歐蕾」為主角推出沖泡包，限時特價讓粉絲隨時開喝一杯免18元。

古娃娃WA!COOKIES奶蓋雪糕：3款冰品任選第二件6折

圖／官方IG@wacookiesofficial
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古娃娃WA!COOKIES去年夏季推出的「伯爵可可奶蓋」、「鐵觀音濃茶奶蓋」備受好評，今年以香氣十足的紅水烏龍製成茶殼，蛋糕體則選用「紅絲絨布朗尼」，內餡還混合了真正的草莓果汁，還能咬到草莓顆粒，底部則為招牌起司奶蓋，挑戰最新甜點雪糕。新品1/20起正式於全台全家開賣，單支售價49元，截至3/8到店購買WA!COOKIES系列雪糕，享任選第2件六折，平均一支只要40元，鐵粉嘗鮮新品清單再更新。

滴妹再睡五分鐘 蜜香歐蕾沖泡包：特價89元

圖／IG@jyun791004授權、圖／官方IG@napteazzz
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而滴妹再睡五分鐘上週才在全家新推「焙香歐蕾」，即日起也同步販售第一款沖泡熱飲「躺著喝蜜香歐蕾沖泡包」，現泡熱飲濃郁升級。即沖包一盒5入99元，截至2/8享89元特價，平均一包不到18元，銅板價24小時免出門都能喝爆。此外，1/25以前凡至全台再睡5分鐘門市帶著「焙香歐蕾」及「躺著喝蜜香歐蕾沖泡包」拍照、完成打卡步驟，每天都會抽出一名粉絲送2張飲品招待券，免費暢飲滴妹手搖。

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