TEA TOP「紅豆粉粿鮮奶」10元折扣到月底！春陽茶事推「太妃芝士布朗」可可新品

復古風、奢華手搖一次收！隨著全台吹起《華燈初上》懷舊熱潮，「TEA TOP第一味」帶著招牌「紅豆粉粿鮮奶」回歸，截至1/31更推出A、B區任搭現折10元，讓劇迷們邊看劇邊喝手搖再省錢；而「春陽茶事」則打造2022年首波新品，2款濃郁級「太妃芝士布朗」與「可可布朗」同步開賣，1/19起準備刷新巧克力控的嘗鮮清單。

「紅豆粉粿鮮奶」大杯90元。圖／TEA TOP提供

TEA TOP趁著《華燈初上》風潮推出應景的「紅豆粉粿鮮奶」，每杯嚴選台東初鹿小農鮮奶，搭配純手工現做粉粿，成為適合追劇的咀嚼系奶類飲品，冷喝熱飲都有獨特風味。而為回饋粉絲，品牌也推出半個月的活動，即日起至1/31只要至全台門市，任選A區「焦糖美莓」或「奴才好了莓」飲品，再搭一杯B區「紅豆粉粿鮮奶」、「當代雙Q」、「熟成鮮奶茶」或「桂圓奶茶」，即享10元折扣。

不僅如此，截至2/5凡消費滿168元，還可免費獲贈一張爽爽貓紅包袋及燙金貼紙，截至2/15則為滿100元贈爽爽貓掛刮刮卡，兩款皆可累贈，惟限擇一活動贈送。

太妃芝士布朗中杯70元、可可布朗中杯500ml售價60元。圖／春陽茶事提供

而經常推出古早味飲品的「春陽茶事」2022走奢侈質感路線，研發2款新品，「太妃芝士布朗」以法國頂級法芙娜巧克力為基底，混搭小農鮮奶升級濃醇奶香，頂端再加入海鹽芝士奶霜，最後還有太妃糖滋味點綴，鹹甜交織十分療癒，「可可布朗」則有望成為重度巧克力迷的新歡，兩款1/19於全台門市正式開賣。

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