滿額就送！春芳號新推絕美「大吉大利」手搖，黃金虎撲克牌、紅包袋免費拿

2022虎年好康來襲！連鎖飲料「春芳號」配合春節祭出應景新品及好禮，除了有酸甜爽口的「大吉大利」飲料新登場，只要消費滿額88元就可免費獲得開運紅包袋，最低188元則能獲得一副絕美設計的「黃金虎撲克牌」，1/17起手刀衝！

圖／春芳號提供

以古典花紋杯身躍升美杯系手搖品牌的「春芳號」，最新推出「大吉大利」（大桔大荔）飲料，以柑橘混搭荔枝風味的綠茶，配料則有喝起來無負擔的愛玉，一喝解膩，閃耀的黃澄澄視覺亦超吸睛。

圖／編輯攝影

而品牌每年限量推出都備受粉絲喜愛的撲克牌，今年同樣結合「花花杯」為延伸概念打造福虎生風的「黃金虎撲克牌」，牌面設計有台灣可愛的「動物杯」，加碼海外門市如新加坡、香港、溫哥華「城市杯」等，精美圖樣欠收藏。

圖／編輯攝影

為回饋鐵粉的支持，1/17凡到店消費或外送訂購滿額88元，即可獲得一份開運紅包袋，若到店滿188元則可免費帶走設計師夢幻撲克牌，外送贈禮門檻則為288元。店面也同步推出高CP值「大吉大利168套餐」，兩杯「大吉大利」手搖飲加上撲克牌享168元特價，揪好友一起喝、一起玩更划算。提醒大家套餐及優惠皆採限量供應，送完及售完為止。

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