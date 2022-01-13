PAUL草莓季超吸睛！ 5款繽紛甜點「草莓生乳包、奶蓋戚風」驚豔席捲「脆脆閃電泡芙」華麗升級回歸

草莓控要瘋狂了！每年冬季讓少女心爆棚的PAUL草莓季又來臨，今年PAUL以香甜的大湖草莓加上法式技法做出更多款繽紛甜點，無論是撲鼻而來的草莓香，還是入口甜蜜的草莓系列甜點，視覺衝擊一樣滿點，讓草莓控大喊吃爆！

盛莓採蜜莊園

盛莓採蜜莊園 整份7吋$1,480/單片$200。圖／PAUL Taiwan提供

重磅推出「盛莓採蜜莊園」，以白乳酪、蜂蜜融合打造出爽口慕斯，夾入草莓果凍、開心果戚風，上層排列滿滿的大湖草莓並以開心果戚風圍邊，形成華麗的視覺饗宴，把草莓甜點推升到新境界。

莓好芝心奶蓋戚風

莓好芝心奶蓋戚風 整份7吋$1,240/單片$155。圖／PAUL Taiwan提供

以鬆軟的香草戚風夾入特製的草莓優格奶油餡，淋上濃郁細緻的芝士奶蓋，最後以大湖草莓、開心果、花瓣點綴，樸素戚風結合軟綿帶鹹奶蓋，真的是拍案叫絕！

草莓脆脆閃電泡芙

草莓脆脆閃電泡芙 $195。圖／PAUL Taiwan提供

PAUL的閃電泡芙系列總讓鐵粉愛不釋手，今年草莓季的「草莓脆脆閃電泡芙」，將整顆大湖草莓擺放至法國直送的泡芙殼裡，擠入香濃卡士達香緹，再將泡芙殼沾上紅寶石巧克力醬，最後撒上覆盆子碎，更是令粉絲驚豔。

沁凍野莓塔

沁凍野莓塔 $230。圖／PAUL Taiwan提供

搭配法國直送塔殼研發了「沁凍野莓塔」，基底擠入芝士奶蓋，放上以藍莓、草莓、覆盆子、紅醋栗製作的果凍，添加酸甜口感，最後撒上開心果與整顆草莓做為亮點。

莓好時光生乳包

莓好時光生乳包 $105。圖／PAUL Taiwan提供

IG打卡美食夯到爆的「莓好時光生乳包」，以法國軟麵包為基底，夾入滑順奶香的生乳餡，並抹平成圓圓的形狀，再擺上香甜多汁的切片大湖草莓，讓整個視覺超療癒，讓人吃過欲罷不能。

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