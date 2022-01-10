姓名4字中1字「咖啡免費喝」！礁溪奶油麵包推新優惠　點飲料全年每杯捐10元

姓名對對碰優惠快閃來襲！位於礁溪的質感餐廳「奶油麵包」即日起推出限時優惠，截至1/25只要姓名含「心」、「儀」、「奶」、「油」任一字，即可免費兌換一杯外帶美式黑咖啡，年末為止每消費一杯飲料店家也會捐贈10元參與公益。

圖／奶油麵包 礁溪旗艦店臉書專頁

「奶油麵包」礁溪旗艦店近期因「內用低消一杯飲料」與消費者理解不同遭公審而成為話題中心，7日公告解释後風波未平息，今（10日）店家最新發文，表示即日至1/25凡名字符合「心」、「儀」、「奶」、「油」，對中一字即可免費外帶一杯美式黑咖啡，若有特殊緣故無法選擇咖啡因及湯類飲品，則另有無咖啡因及無糖飲品供選擇，每人限換一次。

店家說明，今年起修改餐廳內用低消至一杯飲品，作為維持基本營運的營收來源，為維護服務品質將會維持入場原則，但會確實在所有入口顯眼處公告，並加強員工教育訓練，以免讓消費者產生不必要的誤會。而即日起截至12/31所有人店內消費一杯飲品，店家也會提撥10元至弱勢團體、流浪狗和家扶機構及醫藥單位等，邀請顧客一起做公益。貼文一出，許多網友稱讚公關危機處理滿分，並表示沒有對中名字也會消費，受到擁護者支持。

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