快訊

禍從天降！「水泥塊」掉落砸中自強號 台鐵139車次延誤

元旦升旗柯文哲獨站閱兵40分鐘 綠委爆：蔡總統很不開心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對中姓名同音字　13元開喝「珍煮丹」草莓手搖加奶磚！下殺17折比買一送一狂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
配合十三週年慶，珍煮丹今年以同音為優惠，依珊、伊琳、依玲等注音同音者13元開喝新品。圖／珍煮丹提供
配合十三週年慶，珍煮丹今年以同音為優惠，依珊、伊琳、依玲等注音同音者13元開喝新品。圖／珍煮丹提供

身分證先拿出來！為歡慶十三週年，職人飲料品牌「珍煮丹」祭出限時兩天好康，1/9、1/10當天凡姓名注音有「ㄧ　ㄕㄢ」、「ㄧ ㄌㄧㄥˊ」或「ㄧ ㄌㄧㄣˊ」同音字，即可至全台珍煮丹門市用13元開喝草莓新品，比買一送一更便宜，活動期間還加碼2大優惠，3大好康一次看。

「莓樂蒂」一杯售價65元。圖／珍煮丹提供
「莓樂蒂」一杯售價65元。圖／珍煮丹提供

珍煮丹配合草莓季最新打造兩款「莓妙派對」高顏值新品，「莓樂蒂」以碧玉茉莉綠茶混搭雲林小農「崙背鮮乳」，加上靈魂主角草莓，還特別放入獨家奶磚「牛奶冰怪」，準備驚艷草莓控、奶茶控。而「莓叮莓噹」則有酸甜草莓搭配雲朵奶霜，上方再加入極厚奶磚，濃醇奶香超療癒，1/9正式上市。

「莓叮莓噹」售價75元。圖／珍煮丹提供
「莓叮莓噹」售價75元。圖／珍煮丹提供

而配合十三週年慶，官方祭出一年一度促銷，首波呼叫「ㄧ　ㄕㄢ」、「ㄧ ㄌㄧㄥˊ」、「ㄧ ㄌㄧㄣˊ」，只要對中這三組注音之一，1/9當天「ㄧ ㄕㄢ」、1/10「ㄧ ㄌㄧㄥˊ」、「ㄧ ㄌㄧㄣˊ」的粉絲出示證件核對，即可用13元買到一杯「莓叮莓噹」或「莓樂蒂」，以原價75元的「莓叮莓噹」為例，相當於直接下殺17折超划算，每人每間門市限用一次。

此外，這兩天也可至官方臉書專頁挑戰「煮丹拉霸機」遊戲任務，成功連線三個相同圖案，即可享有該品項8折優惠，一共有8加2款飲品參與活動。另外，1/9當天至信義市府旗艦店消費任2杯莓妙派對系列飲品，前200名可免費珍煮丹x日本書道大師好運個性春聯揮毫一次。

延伸閱讀：

生肖屬虎「全桌85折」飯店吃到飽、春節用餐免100元！全台5家Buffet好康盤點

新竹人亮出身分證！「添好運」竹北遠百店新開幕　全單95折還有7折券或免費XO醬炒飯

草莓季 水果 珍奶

相關新聞

福虎報到！GODIVA「新春巧克力」虎頭太可愛　3款虎年風味「水果、果仁、85%黑巧克力」必吃

迎接2022福虎年到來，比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」帶來福氣滿滿、虎年限定款巧克力，注入中華新年節慶的鮮明元素，傾心創造出與眾不同、品味非凡的新春限定禮盒。

對中姓名同音字　13元開喝「珍煮丹」草莓手搖加奶磚！下殺17折比買一送一狂

身分證先拿出來！為歡慶十三週年，職人飲料品牌「珍煮丹」祭出限時兩天好康，1/9、1/10當天凡姓名注音有「ㄧ　ㄕㄢ」、「ㄧ ㄌㄧㄥˊ」或「ㄧ ㄌㄧㄣˊ」同音字，即可至全台珍煮丹門市用13元開喝草莓新品

京都百年抹茶店「辻利茶舗」進軍南台灣！快閃4日「買1送1」，限定草莓抹茶必吃

有著超過百年歷史的日本抹茶品牌「辻利茶舗」終於要進軍台南囉，自1月5日到1月24日快閃登場，前四天還有超狂「買1送1」優惠，南台灣的民眾快把握機會吃一下囉。

好市多新版「1kg草莓生乳酪蛋糕」開賣！鋪滿新鮮草莓＋濃郁奶酪價格超划算

草莓控2022首波主場來了！美式賣場好市多全新推出「草莓生乳酪蛋糕」，有別於去年登場的生乳酪慕斯版本，這次以雪白奶酪配上滿滿新鮮草莓切片，但看外觀已令人蠢蠢欲動，甜點迷手刀衝一波。 好市多新

珍煮丹 X 奇美新品「黑糖銀絲捲」超狂必吃！全聯限定開賣，再抽免費吃

品牌聯名已不是新鮮事，不過因應冬天黑糖季的到來，知名手搖品牌「珍煮丹」聯合奇美食品跨界推出最狂「黑糖銀絲捲」，並限定只在全聯開賣，日前臉書活動還有機會免費吃喔！

2022「5大手搖飲」1月優惠懶人包！買1送1、五星好評免費喝統統都有

2022年正式到來，許多人也殷勤期盼新的一年能帶來新氣象。而手搖品牌也不遑多讓，紛紛推出各大優惠吸引顧客消費，這回UDN小編也整理五大手搖品牌的優惠資訊，從買1送1到最高現折80元等統統都有。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。