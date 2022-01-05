對中姓名同音字　13元開喝「珍煮丹」草莓手搖加奶磚！下殺17折比買一送一狂

身分證先拿出來！為歡慶十三週年，職人飲料品牌「珍煮丹」祭出限時兩天好康，1/9、1/10當天凡姓名注音有「ㄧ ㄕㄢ」、「ㄧ ㄌㄧㄥˊ」或「ㄧ ㄌㄧㄣˊ」同音字，即可至全台珍煮丹門市用13元開喝草莓新品，比買一送一更便宜，活動期間還加碼2大優惠，3大好康一次看。

「莓樂蒂」一杯售價65元。圖／珍煮丹提供

珍煮丹配合草莓季最新打造兩款「莓妙派對」高顏值新品，「莓樂蒂」以碧玉茉莉綠茶混搭雲林小農「崙背鮮乳」，加上靈魂主角草莓，還特別放入獨家奶磚「牛奶冰怪」，準備驚艷草莓控、奶茶控。而「莓叮莓噹」則有酸甜草莓搭配雲朵奶霜，上方再加入極厚奶磚，濃醇奶香超療癒，1/9正式上市。

「莓叮莓噹」售價75元。圖／珍煮丹提供

而配合十三週年慶，官方祭出一年一度促銷，首波呼叫「ㄧ ㄕㄢ」、「ㄧ ㄌㄧㄥˊ」、「ㄧ ㄌㄧㄣˊ」，只要對中這三組注音之一，1/9當天「ㄧ ㄕㄢ」、1/10「ㄧ ㄌㄧㄥˊ」、「ㄧ ㄌㄧㄣˊ」的粉絲出示證件核對，即可用13元買到一杯「莓叮莓噹」或「莓樂蒂」，以原價75元的「莓叮莓噹」為例，相當於直接下殺17折超划算，每人每間門市限用一次。

此外，這兩天也可至官方臉書專頁挑戰「煮丹拉霸機」遊戲任務，成功連線三個相同圖案，即可享有該品項8折優惠，一共有8加2款飲品參與活動。另外，1/9當天至信義市府旗艦店消費任2杯莓妙派對系列飲品，前200名可免費珍煮丹x日本書道大師好運個性春聯揮毫一次。

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