2022「5大手搖飲」1月優惠懶人包！買1送1、五星好評免費喝統統都有

2022年正式到來，許多人也殷勤期盼新的一年能帶來新氣象。而手搖品牌也不遑多讓，紛紛推出各大優惠吸引顧客消費，這回UDN小編也整理五大手搖品牌的優惠資訊，從買1送1到五星好評免費喝等統統都有。

茶湯會 TP TEA

茶湯會推出「仙爵系列新上市」活動，只要即日起至1月10日，購買黑芝麻系列全品項2杯，即可免費贈送原味茶一杯，該系列飲品包含黑芝麻奶茶、黑芝麻奶綠、黑芝麻仙爵奶茶與黑芝麻仙爵奶綠。快把握機會囉。

臉書：https://www.facebook.com/tptea2005

圖／茶湯會臉書粉專

COMEBUY

即日起至1月31日，只要加入COMEBUY官方LINE帳號並登錄資料，即可參加年終驚喜禮盒組共30位名額，內容包含黑白淡奶專屬茶杯盤乙組、COMEBUY 50元VIP貴賓券乙張等等，趕快加入抽獎的行列。

臉書：https://www.facebook.com/COMEBUYTaiwan

圖／COMEBUY臉書粉專

茶山人

茶山人推出冬季黑糖系列，包含黑糖山叢紅那提、黑糖相思奶綠與黑糖山叢紅雪蓋，私心推薦糖山叢紅雪蓋，濃郁黑糖奶蓋配上多層次古樹紅的絕秒滋味，保證一喝就愛上。另為了慶祝茶山人誕生百日企劃，即日起至2月底來店買茶並於Google商家留下5星好評，出示畫面馬上送山叢紅茶、山岩黑茶與山麥茶等3款好茶任選1中杯（回饋限一次），若之前給過好評的客人，只要出示5星紀錄，亦能免費獲贈一杯喔。最後，滿200元還可享有免費外送喔，務必把握機會喝起來吧！

臉書：https://www.facebook.com/chashanren/

圖／茶山人臉書粉專

TEA TOP 第一味

即日起加入官方LINE@好友，馬上享有「輕鬆使用寄杯」系統服務，還有包含每週一會員日指定飲品7折起、高山青長期優惠買五送一與週週指定飲品促銷價等好康，另外，即日起全台40間門市限定「哇沙咪QQ」新上市，由嗆辣哇沙咪搭配香醇熱奶茶再加上茶凍與珍珠的衝突滋味，現在中杯價59元（限溫熱飲），即日起至1月15日還買一送一喔。

臉書：https://www.facebook.com/tea.topTW

圖／TEA TOP 第一味臉書粉專

圖／TEA TOP 第一味臉書粉專

大苑子DaYungs

大苑子與知名平台「foodpanda」1月限定合作，自1月6日至1月19日免優惠碼享有「大苑子神仙奶茶買1送1」優惠。不過僅限部分指定店家使用喔，且每日數量有限，可先查詢周遭店家確認搭配優惠後再訂購。另新品「經典檸檬紅茶」也於即日起上市囉。

臉書：https://www.facebook.com/dayungs.tw

圖／大苑子DaYungs臉書粉專

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