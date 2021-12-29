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迷客夏草莓季來了！娜杯紅茶x草莓庫莉「莓啵三重奏」、三色漸層奶綠、KUMO粉莓一次喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

草莓控的專場派對！手搖品牌迷客夏即將於2022年一口氣推出3款草莓飲品，「粉莓好。系列」以大湖香水草莓手作製成的草莓庫莉醬，分別結合娜杯紅茶、KUMO雲朵輕奶蓋、綠光鮮奶新力作及招牌，延伸出夢幻系新口味，1/4正式開賣，加碼限時優惠元旦搶先領，粉絲快筆記。

從左至右為新品「莓啵三重奏、KUMO粉莓、粉莓茉香奶綠」圖／迷客夏提供
從左至右為新品「莓啵三重奏、KUMO粉莓、粉莓茉香奶綠」圖／迷客夏提供

迷客夏2022年草莓季「粉莓好。系列」嚴選大湖香水草莓，以法式Coulis技法製成草莓庫莉醬，首波主打「莓啵三重奏」選用今年口味新星「娜杯紅茶」為茶湯，混搭莓果滋味化身冬季風味，每杯加入全新配料「脆啵啵球」及清爽綠茶凍，如命名般強調三重口感。

而拿鐵控也有新選項，「粉莓茉香奶綠」在茉香綠茶加入綠光鮮奶與草莓庫莉，艷紅、純白、清新黃三色漸層讓人捨不得搖晃，在體驗滑順口感前別忘了手機打卡留下美照。至於「KUMO粉莓」則是以草莓庫莉與茉香綠茶打成草莓冰沙，上層100%紐西蘭鮮奶油製成的KUMO奶霜更是一大亮點，鹹甜奶香升級整體滋味。

迷客夏時隔多年再推新配料Q彈口感的脆啵啵球，加購一份15元，莓啵三重奏可直接喝得到。圖／迷客夏提供
迷客夏時隔多年再推新配料Q彈口感的脆啵啵球，加購一份15元，莓啵三重奏可直接喝得到。圖／迷客夏提供

莓啵三重奏70元，粉莓茉香奶綠中杯60元、大杯80元；KUMO 粉莓大杯85元；百貨櫃位店與特殊門市以現場公告為準。值得一提的是，雖然新品於1/4全台上市，LINE官方帳號的迷點會員可享獨家好康，除了出示線上會員卡可提前兩天到店嘗鮮三款新品，1/1前加入也能透過取得專屬折扣碼，1/4起至1/31期間憑券享「粉莓好系列」單杯飲品折扣5元，每位迷點會員限領乙張。

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