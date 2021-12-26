不只台北信義喝得到！陳零久手搖店「九茶」即將進駐高雄

高雄粉絲等到了！憑藉節目狼人殺遊戲爆紅的歌手陳零久，2021年打造手搖飲副業「九茶」，首店插旗信義區成為當地新興品牌，加上飲料取名趣味十足，吸引不少人嘗鮮。如今品牌未滿一年已確定至高雄開二店，雖尚未曝光消息，但可從人力網站上看見品牌徵才中，代表南部鐵粉未來的朝聖距離又更近了。

圖／官方IG@ninetea2021授權

「九茶」飲料名字結合了狼人殺遊戲角色如女巫、騎士，像是鎮店暢銷第一名「女巫奶茶」還分為毒藥款及解藥款，「毒藥」實際基底為台灣紅烏龍茶混搭鮮奶，再加上蝶豆花粉；「解藥」則是綠茶茶湯加鮮奶及綠茶粉調配成的清甜奶茶。近期品牌更新增「預言家」諧音的「芋言奶茶」，蕎麥紫薯奶配上芋泥冰，再加入咀嚼系地瓜圓、芋圓，夢幻漸層和飽足口感為新品必點。

由於唯一一家創始店只在台北信義區，許多南部粉絲都感歎太遠，敲碗新門市能進駐所屬地區。品牌也聽到了大家的心聲，日前在徵才網站低調聘請高雄的人力，預計將於高雄展店，手搖迷可一起期待籌備工作結束後的開幕日新消息。

延伸閱讀：

．20大聖誕優惠整理！7-11&星巴克買一送一、22元珍奶能寄杯

．超高CP值「去骨鴨腿飯」只要90元！台南鳳姐鴨肉飯 限量美食未開門就大排長龍信義喝得到！陳零久手搖店「九茶」即將進駐高雄