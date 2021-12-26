2大「卡娜赫拉」最萌聯名！85度C富士山馬克杯＋立體兔杯墊可愛炸裂，康青龍5款收藏超實用

來自日本的插畫卡通角色「卡娜赫拉的小動物」憑藉LINE貼圖爆紅，也因高人氣延伸出許多超萌聯名週邊，而近期台灣連鎖品牌就接力推出專屬加價購，其中85度C「富士山造型馬克杯」搭配立體杯墊讓人少女心爆發，保溫瓶、折疊桌也十分實用；康青龍也一口氣打造5款卡娜赫拉新品，包含會變色的冷水杯、手機支架及可拆卸清洗的環保吸管等，療癒大家的生活。

85度Cｘ卡娜赫拉

3款聯名周邊開放預購中，最快隔年1/13能取貨，限量2萬件售完為止。圖／85度C提供

85度C最新聯名於2022/1/13開跑，截至3/2凡消費滿額150元，即可加購3款限量商品。主打的「富士山造型馬克杯」除了Q版的富士山杯身，還會附上杯墊，用立體版粉色「兔兔」、白色小生物「P助」陪伴大家的日常，加價439元可入手。

另有500毫升容量的保溫瓶，全粉紅的瓶身及兔兔瓶蓋令人忍不住直呼卡哇伊，加購價為479元；499元的「摺疊桌+墊組」則強調輕巧便攜，在家或帶去露營都好用。值得一提的是，官方早前也於臉書專頁搶先開放預購，最快隔年1/13能取貨，不想錯過的人準備超前部署。

康青龍ｘ卡娜赫拉

49元可入手「樂活輕巧杯」，「魔法幻色杯」為99元。圖／康青龍提供

康青龍結束與蠟筆小新的聯名後，緊接著攜手卡娜赫拉，除了推出4款手搖杯杯身及封膜，還提供加購的聯名週邊，即日起至全台門市消費任一飲品，即可加購任一件聯名商品；消費兩杯則能入手兩件，以此類推，商品最低只要49元。

手機支架加購價為69元、環保吸管119元、叉匙組129元。圖／編輯攝影

像是「環保吸管」特色是可以直接拆開清洗，不怕藏污納垢；粉紅兔兔拿著飲料比讚的「手機支架」、印有角色輪廓的「叉匙組」亦實用性極高。而透明「樂活輕巧杯」瓶口可直接插吸管，粉色瓶身的「魔法幻色杯」裝冷水還能變色，大大增添了喝飲料的樂趣。

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