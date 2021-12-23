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「Churros吉那圈」巧克力棉花糖限定開賣！還有可可四重奏熱量爆表必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／吉那圈咖啡臉書粉專
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韓國街頭美食「Churros吉那圈」即將在12月27日起限定推出「棉花糖巧克力夾心」，熔岩棉花糖配上Hershey’s苦甜巧克力，絕對是巧可力控的最愛，還有人氣正夯的「可可四重奏」耶誕節熱賣中，千萬不能錯過！

「Churros吉那圈」是近年在韓國街頭常見且經典的街頭小吃，改良自西班牙傳統美食吉那棒，熱炸酥脆口感的吉那圈配上獨特研發的口味，獲得消費者的一致好評，過去在韓過也曾榮獲連鎖店經營大獎。

圖／吉那圈咖啡臉書粉專
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這回即將在12月27日限定推出冬季超狂熱量的「棉花糖巧克力夾心」口味，把吉拿圈變化成酥炸可口的餅皮，中間夾入兩大顆熔岩棉花糖與Hershey’s苦甜巧克力，那種熱烤融化的內陷一口咬下，酥脆但不甜膩的多層次口感，絕對是味覺的一大享受。

圖／吉那圈咖啡臉書粉專
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另外日前提早開賣的「可可四重奏」也是網友熱議的甜點美食，號稱能吃到四種口感，首先基底為濃郁的黑可可霜淇淋，配上經典招牌吉拿圈，最後再交錯淋上可可碎片餅乾與榛果巧克力醬，真的熱量爆表超罪惡，另外還可以加購阿法奇朵淋醬（義式濃縮咖啡液）直接變成摩卡吉拿圈。值得注意的是，該品項只賣到2022年1月2日，務必把握機會囉。

圖／吉那圈咖啡臉書粉專
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吉那圈咖啡

臉書粉專：https://www.facebook.com/ChurrosTaiwan/?ref=page_internal

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