具台灣個性的巧克力！法式精品級「畬室」 招牌手工甜點感動人心
【圖／文：行遍天下】
創立於2015年，由主廚鄭畬軒以投入巧克力創作10餘年的熱情與專業打造的Yu Chocolatier．畬（音同余）室，是台灣少數專注於精品手工巧克力研製的店鋪，多次於國際賽事獲獎，並為首家登上Salon du Chocolat Paris．法國巴黎巧克力大展的台灣品牌。
巧克力職人 鄭畬軒
首位連續3年獲邀至巴黎巧克力大展的台灣主廚，擅長融匯東西方食材與文化，創造獨特動人的巧克力品嚐體驗。
隱身在巷弄中，低調沉穩的墨綠色系店鋪，一不留意很容易就會錯過，畬室店內風格其實就像鄭畬軒本人一般，低調、沉穩而專業，雖不是科班出身，但對巧克力創作投入的心思與專注就像是專研工藝一樣，不輸任何所謂的專家。在多年的創作過程中，畬軒也發現自己對於巧克力與食材融合的味道操控、細節運用，擁有特殊的天份，屢屢創作出令人感動的味道，多成為國際大賽的常勝軍，謙虛的他期許自己能成為擁有台灣性的法式巧克力職人代表，讓世界嚐到擁有台灣個性的巧克力。
來到畬室，必定不能錯過經典夾心巧克力，薄脆的外殼包覆著軟硬適中的甘納許，細膩獨特的風韻，像是「台灣」、「米酒釀」或是「古典烏龍」巧妙結合台灣食材，為許多外國饕客的最愛；限定內用、現點現做的畬室經典巧克力千層派，是主廚自豪的作品之一，融入5款產地巧克力，派皮層次分明，甘香酥脆，一口咬下從苦味明顯到充滿果香的豐盈滋味，讓人彷彿正在進行一場精緻華麗的巧克力巡禮。
店家資訊
Yu Chocolatier 畬室
地址：台北市大安區仁愛路四段112巷3弄10號
電話：02-2701-0792
時間：12:00-20:00（週三公休）
消費：經典夾心巧克力禮盒 6入640元、【Shibusa】招牌黑巧克力蛋糕230元、經典巧克力千層派420元
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