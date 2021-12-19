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好市多「LOTTE樂天巧克力派」新開賣！冬季限定款更濃醇　如迷你版巧克力蛋糕

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yi-jun Xie
圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yi-jun Xie

巧克力控先衝！韓國「LOTTE樂天巧克力派」一直是許多人喜愛的小點心，如今美式賣場好市多新推大包裝限定口味，產地來自日本埼玉縣，標榜冬季限定濃厚巧克力風味，內餡則夾滿可可奶油，口感傾向巧克力蛋糕，部分已嘗鮮的民眾稱讚甜而不膩且可口。

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yi-jun Xie
圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yi-jun Xie

季節限定「LOTTE樂天巧克力派 濃厚風味」由日本原裝進口，一盒36入售價489元，每顆約13.5元，雖價格比韓國經典款高，但主打更加濃厚的風味、不含防腐劑與人工甜味劑，媲美現做蛋糕的口感，而單顆獨立包裝也讓人出外攜帶或實際食用時十分便利。

冬季款的巧克力派強調可可外層更為濃郁，內餡夾滿綿密可可奶油而非軟Q的棉花糖，咬下猶如迷你巧克力蛋糕，鬆軟好味。對此有粉絲分享感想，「超好吃，微苦口感的巧克力，不膩超可口」、「好吃，不過很甜」，可見口碑尚可但甜度部分因人而異，近期造訪好市多不妨看看是否能入手這款限量品項吧！

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好市多 巧克力 甜點

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