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好市多「LOTTE樂天巧克力派」新開賣！冬季限定款更濃醇 如迷你版巧克力蛋糕
巧克力控先衝！韓國「LOTTE樂天巧克力派」一直是許多人喜愛的小點心，如今美式賣場好市多新推大包裝限定口味，產地來自日本埼玉縣，標榜冬季限定濃厚巧克力風味，內餡則夾滿可可奶油，口感傾向巧克力蛋糕，部分已嘗鮮的民眾稱讚甜而不膩且可口。
季節限定「LOTTE樂天巧克力派 濃厚風味」由日本原裝進口，一盒36入售價489元，每顆約13.5元，雖價格比韓國經典款高，但主打更加濃厚的風味、不含防腐劑與人工甜味劑，媲美現做蛋糕的口感，而單顆獨立包裝也讓人出外攜帶或實際食用時十分便利。
冬季款的巧克力派強調可可外層更為濃郁，內餡夾滿綿密可可奶油而非軟Q的棉花糖，咬下猶如迷你巧克力蛋糕，鬆軟好味。對此有粉絲分享感想，「超好吃，微苦口感的巧克力，不膩超可口」、「好吃，不過很甜」，可見口碑尚可但甜度部分因人而異，近期造訪好市多不妨看看是否能入手這款限量品項吧！
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