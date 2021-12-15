網美系「泰式奶綠」胖胖瓶！CoCo推聖誕限定新品，另有燕麥鮮奶茶第2杯半價

聖誕禮物送手搖也能很體面！連鎖飲料品牌CoCo都可最新祭出耶誕限定造型瓶，以泰國知名「手標牌」泰式綠奶茶為茶湯，搭配Q彈黑糖啵啵晶球及滑順的布丁，豐富口感及漸層視覺值得期待；而除了線上點單杯杯折5元，品牌也聯手外送平台foodpanda推出「星空莓莓」、「燕麥鮮奶茶」特價，粉絲別錯過。

圖／CoCo提供

CoCo全新打造「咘咘精靈」嚴選手標牌泰式綠奶茶加入黑糖啵啵晶球、滑嫩布丁，奶綠風味還有淡淡茉莉花香，圓胖瓶的杯身也大大升級可愛指數，隨拍隨好看。「CoCo咘咘精靈」每瓶65元，全台限定門市、都可訂、外送平台都可購買，使用線上點單「CoCo都可訂」還可現折5元，但採限量供應、售完為止。

圖／CoCo提供

此外，喜愛健康款的也可選擇每口能吃到燕麥顆粒的「燕麥鮮奶茶」，而夢幻系「星空莓莓」亦由草莓與蔓越莓熬煮成莓果醬，搭配白桃莓果冰沙，即日起於外送平台foodpanda獨家上架，截至12/26凡在foodpanda訂購這兩款飲品，即可享同品項第二杯半價優惠，數量有限，售完為止。

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