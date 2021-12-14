PAUL聖誕季顏值超高！「草莓聖誕北鼻、巧克魔法樹幹蛋糕」領軍8款法式甜點上市
來自法國的百年烘焙品牌「PAUL」主打各式法式道地麵包、甜蜜下午茶，配合聖誕月祭出「2021聖誕季」限定甜點，從象徵好運傳統的「巧克魔法樹幹蛋糕」、超萌造型「聖誕北鼻」乃至法國直送的國王派，一共8款豐富大家的12月，即日起正式開賣，限量供應售完為止。
PAUL Taiwan此次聖誕季帶著人氣「聖誕北鼻」回歸，底部圓邊帽造型「咕咕霍夫」以奶油、雞蛋、蜂蜜製成綿密蛋糕體，上方則用草莓與鮮奶油打造出聖誕北鼻，整體視覺吸睛可愛，另有酸甜系「香檸甜心」，吃得到檸檬糖霜的口味。此外，PAUL也特別研發「愛在巴黎可頌」，將法國經典代表可頌變身，內部加入覆盆子醬與香濃卡士達，外層亦十分艷麗搶眼。
而「巧克魔法樹幹蛋糕」則以新形式代表法國的好運傳統，最新款俯視年輪造型的樹幹蛋糕每口都是巧克力滋味，上層則抹上巧克力奶油餡，再撒上糖霜並以草莓、橡果裝飾點綴，一家人分食濃郁不怕甜膩。喜愛塔派的人則有「聖誕狂想塔」，以PAUL原味酥脆塔殼為基底，加入主廚特製卡士達餡，並融入香蕉、新鮮莓果，頂端還灑滿核桃、草莓、藍莓，最後擠上焦糖醬，繽紛視覺與豐富口感打卡勢必詢問度一定爆表。
若想體驗法國聖誕新年習俗，絕對不能錯過聖誕國王派，每份皆是法國直送，千層派皮堆疊而成，分別有蘋果及經典杏仁奶油兩款口味，內藏的開運小瓷偶更是最大亮點，誰成功就擁有一整年的好運。而嚴選法布瑞歐麵糰製成的「聖尼古拉小人」與「耶誕小鹿」麵包不僅童趣，也帶有趕走小人、迎來嶄新一年好運的韻味，8大高顏值甜點一次收，今年限定要把握。
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