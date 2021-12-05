12/6開賣！麻古茶坊「提拉米蘇2.0」可可鮮奶冰沙12門市限定、鶴茶樓「芋泥燕麥奶」5折喝
12月首個憂鬱星期一就用手搖新品來療癒！知名飲料品牌「麻古茶坊」帶著「提拉米蘇2.0」甜蜜登場，在可可鮮奶冰沙淋上獨家「提拉米蘇奶霜」，且吃得到OREO巧克力脆片；而鶴茶樓則主打「燕芋」新組合，大甲芋泥搭配健康燕麥奶，開賣首日還能任選第二杯5折，兩款12/6起正式上市。
麻古茶坊 提拉米蘇2.0
可可控請出列！麻古茶坊除了芝芝水果系列備受喜愛，12月也獨家祭出「提拉米蘇2.0」，以法國原裝可可粉融合新鮮鮮奶現打冰沙，頂端則有濕潤的「提拉米蘇奶霜」增添香氣，搭配脆口OREO巧克力脆片，呈現令人期待的多重口感，打造新型甜品級手搖飲。
中杯北部售價80元、大杯85元，12/6起於大安信義店、台北通化店、內湖科學園區店、台北延吉店、台北市府店、信義永吉店、台北信陽店、台北車站店、板橋中山店、中和員山店、江翠松柏店、統領百貨門市限定販售。
鶴茶樓 燕芋
只懂喝芋頭牛奶嗎？鶴茶樓冬季最新祭出「燕芋」，嚴選「燕麥奶」為基底搭配綿密的大甲芋泥，甜度更低且適合乳糖不耐及全素者，加上Q彈芋圓及西米露的加持，一杯滿足吃喝的口感及味蕾。而喜歡牛奶也可免費更換鮮奶，享用經典風味，冷熱皆宜。
新品為中杯限定，每杯75元，每日限量供應。值得一提的是，12/6當天凡到店購買「燕芋」，即享全品項第二杯半價，代表第二杯飲料不限品項，任一口味都享折扣，但採價低者優惠。
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