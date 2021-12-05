快訊

陸戰女儀隊兵首曝光 陸海空儀隊至今還沒有「她」們

200輛砂石車搶載宜蘭疏浚砂石還撞死人 居民爆怒火

12/6開賣！麻古茶坊「提拉米蘇2.0」可可鮮奶冰沙12門市限定、鶴茶樓「芋泥燕麥奶」5折喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／品牌提供
圖／品牌提供

12月首個憂鬱星期一就用手搖新品來療癒！知名飲料品牌「麻古茶坊」帶著「提拉米蘇2.0」甜蜜登場，在可可鮮奶冰沙淋上獨家「提拉米蘇奶霜」，且吃得到OREO巧克力脆片；而鶴茶樓則主打「燕芋」新組合，大甲芋泥搭配健康燕麥奶，開賣首日還能任選第二杯5折，兩款12/6起正式上市。

麻古茶坊 提拉米蘇2.0

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

可可控請出列！麻古茶坊除了芝芝水果系列備受喜愛，12月也獨家祭出「提拉米蘇2.0」，以法國原裝可可粉融合新鮮鮮奶現打冰沙，頂端則有濕潤的「提拉米蘇奶霜」增添香氣，搭配脆口OREO巧克力脆片，呈現令人期待的多重口感，打造新型甜品級手搖飲。

中杯北部售價80元、大杯85元，12/6起於大安信義店、台北通化店、內湖科學園區店、台北延吉店、台北市府店、信義永吉店、台北信陽店、台北車站店、板橋中山店、中和員山店、江翠松柏店、統領百貨門市限定販售。

鶴茶樓 燕芋

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

只懂喝芋頭牛奶嗎？鶴茶樓冬季最新祭出「燕芋」，嚴選「燕麥奶」為基底搭配綿密的大甲芋泥，甜度更低且適合乳糖不耐及全素者，加上Q彈芋圓及西米露的加持，一杯滿足吃喝的口感及味蕾。而喜歡牛奶也可免費更換鮮奶，享用經典風味，冷熱皆宜。

新品為中杯限定，每杯75元，每日限量供應。值得一提的是，12/6當天凡到店購買「燕芋」，即享全品項第二杯半價，代表第二杯飲料不限品項，任一口味都享折扣，但採價低者優惠。

延伸閱讀：

史上最高CP值！269元起開吃桃園萌熊火鍋＋自助吧吃到飽　近30種蔬食、副餐無限供應

健司x辻利「抹茶芝麻燒麻糬」全聯開賣！爆漿流心＋全素好評欠吃

珍奶 奶茶 甜點

相關新聞

12/6開賣！麻古茶坊「提拉米蘇2.0」可可鮮奶冰沙12門市限定、鶴茶樓「芋泥燕麥奶」5折喝

12月首個憂鬱星期一就用手搖新品來療癒！知名飲料品牌「麻古茶坊」帶著「提拉米蘇2.0」甜蜜登場，在可可鮮奶冰沙淋上獨家「提拉米蘇奶霜」，且吃得到OREO巧克力脆片；而鶴茶樓則主打「燕芋」新組合，大甲芋

健司x辻利「抹茶芝麻燒麻糬」全聯開賣！爆漿流心＋全素好評欠吃，超前部署冬至

抹茶控冬季限定清單再度更新！來自日本的百年抹茶專賣店「辻利茶舗」每季開發不同的甜點或飲品，最新聯手健司祭出新品「抹茶芝麻燒麻糬」，頂級抹茶外皮夾滿黑芝麻醬內餡，一咬就爆漿超療癒，截至12/21還有限時

錯過要等一年！2021年冬季限定飲品8選　星巴克、可不可、麻古人氣打卡統統要

隨著冬天開始變冷，各家手搖與飲品專賣店都紛紛推出冬季限定商品！除了冬天必喝的焦糖、巧克力與芝麻暖胃也暖心的選擇、嚼勁十足的葡萄系列與芋頭控最愛的鮮奶搭配，這次ReadyGo盤點了八家冬季限定的飲品，想喝就要儘早把握，錯過就要再等明年了！

超萌！嵜本推「小熊維尼生吐司＋週邊」　高雄店新開幕

來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto），將於12月17日推出「小熊維尼主題系列商品」，包括內用木托盤、果醬碟都加入...

TEA TOPx爽爽貓最萌聯名！獨家草莓手搖「奴才好了莓」、爽爽貓提袋＆冰霸杯好生火

貓奴們準備被萌翻！主打茶飲自產自銷一條龍的「TEA TOP第一味」最新與人氣插畫及LINE貼圖角色「爽爽貓」合作，配合草莓的冬季主場特製「奴才好了莓」專屬飲品，並加碼一系列聯名周邊，可愛冰霸杯、MIT

12月優惠整理！免費星巴克、GODIVA冰淇淋＆麥當勞咖啡買1送1，還有12元奶茶

2021年不知不覺來到了尾聲，今天照慣例特別整理大家最親近的「12月限定優惠」，包含星巴克、cama、麥當勞、全家便利商店、GODIVA、翰林茶館、春芳號、春陽茶事、Mr.Wish、蔦日子、鹿角巷、L

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。