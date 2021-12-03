錯過要等一年！2021年冬季限定飲品8選　星巴克、可不可、麻古人氣打卡統統要

隨著冬天開始變冷，各家手搖與飲品專賣店都紛紛推出冬季限定商品！除了冬天必喝的焦糖、巧克力與芝麻暖胃也暖心的選擇、嚼勁十足的葡萄系列與芋頭控最愛的鮮奶搭配，這次ReadyGo盤點了八家冬季限定的飲品，想喝就要儘早把握，錯過就要再等明年了！

Starbucks星巴克

圖/IG @9an.eatba

說到冬季限定，腦中第一想到的絕對就是星巴克耶誕季！這次以「SPARK MERRY」為主題，推出四款耶誕限定杯，除了大家睽違已久的「太妃核果風味那堤」在11月3日正式回歸外，今年更延伸推出「太妃核果風味冷萃咖啡」與「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，冷萃咖啡佐上香滑太妃核果風味冰奶泡，清爽的同時也非常順口，可說是冬季療癒首選！

上市日期：2021年11月3日

價格：太妃核果風味那堤Tall145元、Grande160元、Venti175元；太妃核果風味冷萃咖啡Tall145元、Grande165元、Venti185元；太妃核果風味氮氣冷萃咖啡Grande175元、Venti195元

迷客夏ｘDuncan

圖/IG @jordan____foodie

今年冬天迷客夏推出三款濃郁級拿鐵，包含透過手炒黑糖散發特殊焦香的「布朗紅茶拿鐵」、使用法國頂級法芙娜100%純可可的「伯爵可可拿鐵」以及特選黑芝麻完美融合茶奶香的「芝麻烏龍拿鐵」，更令人興奮的是這次迷客夏首度與圖文作家當肯Duncan設計聯名活動杯，推出透明星光款及紙杯的雪地造型杯身，此次活動若單筆滿6杯以上，再捐出6元，喝飲料能打卡還能做公益，不只暖胃還暖心！

上市日期：2021年11月2日

價格：布朗紅茶拿鐵及伯爵可可拿鐵中杯55元、大杯65元；芝麻烏龍拿鐵中杯65元，大杯75元；百貨櫃位店與特殊門市，販售品項及價格以現場為準

可不可熟成紅茶

圖/IG @food_rouintakao

跟著「可不可奇巧之旅 A Dream of Choco-Venture」迎向年末的暖心冬季吧！今年可不可以季節限定加料奶酪結合雙主打巧克力，推出有迷人焦糖香氣且蘊藏比利時黃金巧克力風味的「金巧歐酪」與以微酸的莓果香氣主打，搭配軟綿滑口的奶酪，初嚐輕柔溫順而不甜膩的「紅寶歐酪」，以巧克力與夢想、暖心與希望搭配可不可作伙乎乾，滿滿節慶氛圍！

上市日期：2021年11月3日

價格：金巧歐酪中杯65元、大杯75元（中部、南部、東部等地區）/ 中杯70元、大杯80元（北北基、離島及百貨商場）；紅寶歐酪中杯65元、大杯75元（中部、南部、東部等地區）/ 中杯70元、大杯80元（北北基、離島及百貨商場）

茶湯會

圖/IG @fooder_tw

茶湯會也於11月推出冬日溫暖心坎裡的芝麻拿鐵系列，讓飲品菜單跟著大家一起換季！「芝麻拿鐵」嚴選台灣黑芝麻粉，融合香醇鮮乳與特級蔗香紅茶調，口感溫潤香甜濃郁；「芝麻燕麥珍珠拿鐵」是再搭配Q彈燕麥與珍珠的芝麻拿鐵，在甘甜滑順的口感與渾圓珍珠、飽滿燕麥碰撞後，豐富了多層次口感，幸福感滿分。

上市日期：2021年11月1日

價格：芝麻拿鐵75元；芝麻燕麥珍珠拿鐵75元

大苑子

圖/IG ＠yuil.foodie

秋季限定的必喝飲品「許慶良芋頭鮮奶」回歸了！嚴選優質的大甲芋頭和特A級的許慶良鮮乳，一入口就能品嚐到芋頭與鮮乳的濃郁香氣，還能吸到口感綿滑的芋泥，口口滿足！今年冬天更推出香Q彈牙的MINI小芋圓系列飲品，芋圓分別有芋頭、地瓜、紫薯三種口味，顆顆香甜濃郁，自然無添加。此外還有「許慶良MINI芋圓鮮奶茶」可以選擇。

上市日期：2021年10月22日「許慶良芋頭鮮奶」；10月29日「許慶良MINI芋圓系列」

價格：慶良芋頭鮮奶中杯 中南部65元 / 北部 70元；許慶良MINI芋頭芋圓鮮奶中杯 中南部75元 / 北部80元；許慶良MINI芋圓鮮奶茶大杯 70元

麻古茶坊

圖/IG ＠chianghanc

葡萄控暴動！顏值超高的夢幻「芝芝葡萄果粒」回來啦！每年秋日必喝的芝芝葡萄，嚴選台灣巨峰葡萄搭配麻古特製綠茶凍與葡萄果肉，加上獨特厚芝士去創造更多層次鹹甜口感，相互搭配的口感再加上口口都能品嚐到的香醇餘韻，大大滿足為秋日食光創造一個美好的開場！

上市日期：2021年10月22日

價格：中、南部售價85元；北部95元

萬波

圖/IG ＠guava0820

萬波也終於推出奶蓋飲品啦！秋冬推出全新「奶油青提」，一杯融合果香、茶香、乳香，在果肉上高品質美國進口的無籽綠葡萄，皮薄且果肉厚實清甜，打成冰沙後加入萬波招牌Q彈愛玉凍，最後用綿密的澳洲進口奶油乳酪做收尾，口感絲滑並在奶香中帶有些許鹹甜風味，好喝不膩口，三種驚喜一次滿足！

上市日期：2021年10月21日

價格：95元

春陽茶事

圖/IG @weidoolog_food

咀嚼系飲料控尖叫！IG紅店春陽茶事推出了配料加好加滿的全新飲品「福滿鮮奶茶」！茶底嚴選熟成蜜香紅茶與在地產銷小農鮮奶，調和出鮮奶茶的完美比例，再加入人氣配料「波霸珍珠、手作嫩仙草、布丁」混搭出豐富層次口感，帶來味蕾與視覺的幸福饗宴。

上市日期：2021年10月28日

價格：75元

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