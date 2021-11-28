八月堂「買一送一券」免費送到12月！加碼3款草莓可頌、聖誕新品登場

號稱殿堂級可頌的「八月堂」憑藉不同口味的可頌飲品虜獲粉絲芳心，配合冬季及聖誕節更帶著耶誕新品及最受歡迎的3款「草莓可頌」回歸，還加碼填線上許願券就送「買一送一券」，讓大家一路吃到明（2022）年1月超過癮！

圖／LINE活動實測截圖

八月堂即日起推出「美味許願池」活動，截至12/26凡至各門市不限金額消費，掃QR code加入LINE好友並填寫簡易問券，即可領取一張「指定可頌買一送一」LINE電子優惠券，再抽「品牌玫瑰金不鏽鋼吸管杯 」。憑券可至全台門市兌換50元以下品項買一送一，不限同品項但以價低者贈送，兌換期限至2022/1/28。

圖／八月堂臉書專頁

而每逢冬季登場都掀起嘗鮮潮的「草莓季」也預計於12/3起限定開賣，品牌此次攜帶塞滿濃郁奶香草莓卡士達醬的「草莓卡士達」、吃得到酥脆派皮的酸甜系「草莓檸檬千層派」，還有招牌蜂巢可頌與草莓的神組合「繽紛草莓可頌」回歸，讓草莓控專屬甜點胃口大開。

圖／八月堂臉書專頁

不僅如此，為歡慶聖誕節，八月堂打造2款應景新品，像是「聖誕綠馬卡龍可頌」以經典蜂蜜可頌為基底，外層則用日本抹茶粉製成的馬卡龍糖衣包裹，再撒上草莓果乾碎粒，強調甜而不膩。另一款「雪花聖誕可頌塔」造型則像是迷你聖誕樹，內餡吃得到香濃卡士達醬，全台門市即日起販售，數量有限，售完為止。

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